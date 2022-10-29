В США начали пересматривать планы по Украине: Арестович рассказал, что будет с военной помощью

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Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что нынешняя ситуация в Украине определяет геополитику во всем мире. США уже начали терять рычаги управления из-за того, что Украина "слишком быстро" выигрывает на поле боя против России.

Об этом Арестович заявил во время разговора с российским оппозиционером и юристом Марком Фейгиным.

"С точки зрения очень влиятельных американцев, целых групп очень влиятельных американцев, мы выиграем войну у Путина слишком быстро. Они рассчитывали дольше по своим стратегическим планам. А теперь они начали эти планы резко пересматривать, потому что сделать так, чтобы мы выиграли ее медленнее, невозможно. Ситуация уже начала не зависеть от того, что делает Россия. Начала радикально меняться ситуация во всем мире", - сказал Арестович.

Как отметил советник главы ОП, сейчас США вынуждены радикально пересматривать свои планы, чтобы приспособиться к очень ускорившимся событиям в мире.

"Американцы оказались в ситуации, когда процессы в том же Китае начали происходить гораздо быстрее, чем они рассчитывали и планировали по своим долгосрочным стратегиям с выделенными ресурсами, бюджетами, темпами и так далее... В некоторой степени США перестали управлять общемировыми событиями. И если они сейчас попытаются замедлить помощь (сократят поставки оружия), то что произойдет? Они вообще перестанут руководить еще большей частью событий... Мне кажется, что они будут только усиливать помощь нам", - заявил Арестович.

Военная помощь Украине

Как сообщалось, Соединенные Штаты Америки выделяют Украине очередной транш помощи в сфере безопасности на сумму $ 275 млн. В новый транш помощи входят средства: для приобретения дополнительных боеприпасов для ракетных систем HIMARS; 5 тыс. высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов; свыше 1,3 тыс. противотанковых систем; 125 армейских внедорожников; четыре спутниковые антенны.

Всего с начала работы администрации президента Джо Байдена США оказали Украине военную помощь на сумму более $18,5 млрд.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что украинские защитники получили от США еще 4 реактивные артиллерийские системы HIMARS. Также Украина уже получила от Германии первую обещанную систему противовоздушной обороны IRIS-T.

Между тем СМИ сообщили, что на военной авиации Украины была установлена израильская система Smartshooter, которая поможет перехватить иранские дроны-камикадзе. Она управляется с помощью искусственного интеллекта и системы передовых радаров. Smartshooter заработала на легких самолетах и беспилотниках.

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