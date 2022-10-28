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Ракеты для HIMARS и дальнобойные снаряды: ВСУ получат новое вооружение из США

28 октября 2022, 19:59

В США утвердили новый пакет помощи в размере $275 млн для удовлетворения потребностей Украины.

HIMARS, флаг США
США дадут Украине боеприпасы для HIMARS / Фото Reurters , Flickr

Соединенные Штаты Америки выделяют Украине очередной транш помощи в сфере безопасности на сумму $275 млн.

"Сегодня министерство объявляет об утверждении 24-го президентского пакета помощи в размере $275 млн для удовлетворения потребностей Украины в сфере безопасности и обороны", - сообщила в пятницу заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Что войдет в новый пакет помощи США Украине

По ее словам, в этот транш помощи входят средства:

  • для приобретения дополнительных боеприпасов для ракетных систем HIMARS;
  • 5 тыс. высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;
  • более 1,3 тыс. противотанковых систем;
  • 125 армейских внедорожников;
  • четыре спутниковые антенны.

Всего с начала работы администрации президента Джо Байдена США предоставили Украине военную помощь на сумму более $18,5 млрд.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников ранее рассказал, что украинские защитники получили от США еще 4 реактивные артиллерийские системы HIMARS. Также Украина уже получила от Германии первую обещанную систему противовоздушной обороны IRIS-T.

Тем временем СМИ сообщили, что на военной авиации Украины была установлена израильская система Smartshooter, которая поможет перехватить иранские дроны-камикадзе. Она управляется при помощи искусственного интеллекта и системы передовых радаров. Smartshooter заработала на легких самолетах и беспилотниках.

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