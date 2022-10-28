Ракеты для HIMARS и дальнобойные снаряды: ВСУ получат новое вооружение из США

В США утвердили новый пакет помощи в размере $275 млн для удовлетворения потребностей Украины.
Соединенные Штаты Америки выделяют Украине очередной транш помощи в сфере безопасности на сумму $275 млн.
"Сегодня министерство объявляет об утверждении 24-го президентского пакета помощи в размере $275 млн для удовлетворения потребностей Украины в сфере безопасности и обороны", - сообщила в пятницу заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
Что войдет в новый пакет помощи США Украине
По ее словам, в этот транш помощи входят средства:
- для приобретения дополнительных боеприпасов для ракетных систем HIMARS;
- 5 тыс. высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;
- более 1,3 тыс. противотанковых систем;
- 125 армейских внедорожников;
- четыре спутниковые антенны.
Всего с начала работы администрации президента Джо Байдена США предоставили Украине военную помощь на сумму более $18,5 млрд.
Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников ранее рассказал, что украинские защитники получили от США еще 4 реактивные артиллерийские системы HIMARS. Также Украина уже получила от Германии первую обещанную систему противовоздушной обороны IRIS-T.
Тем временем СМИ сообщили, что на военной авиации Украины была установлена израильская система Smartshooter, которая поможет перехватить иранские дроны-камикадзе. Она управляется при помощи искусственного интеллекта и системы передовых радаров. Smartshooter заработала на легких самолетах и беспилотниках.
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