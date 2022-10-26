Поможет перехватывать дроны-камикадзе: в Украине начали использовать израильскую систему Smartshooter

Smartshooter "точно попадает в цель и не ошибается" / Фото debka.co.il

На военной авиации Украины была установлена израильская система Smartshooter, которая поможет перехватить иранские дроны-камикадзе. Она управляется при помощи искусственного интеллекта и системы передовых радаров.

Smartshooter заработала на легких самолетах и беспилотниках, сообщает израильское издание Debka.

Как пишет Times of Israel, система могла попасть в Украину через Польшу. Одна из местных компаний продала Польше системы перехвата военных беспилотников. Утверждается, что в министерстве обороны Израиля якобы знали, что конечным пользователем противобеспилотной системы будет Украина, но решили не вмешиваться.

Система Smartshooter - что о ней известно

Система была впервые представлена в 2022 году на военной выставке в Париже и впервые активирована в сентябре 2022 года для помощи в разгоне палестинских протестов.

Высота системы – 95 см, а вес – около 75 кг.

Разработчики Smartshooter гордятся тем, что она "точно попадает в цель и не ошибается". В описании указано, что система способна точно поражать беспилотники и функционировать как беспилотник-перехватчик, а также может служить тактическим устройством перехвата БПЛА на поле боя.

Ранее издание The New York Times со ссылкой на неназванного украинского чиновника писало, что Израиль передал Украине разведывательные данные, необходимые для уничтожения иранских дронов-камикадзе Shahed-136, при помощи которых страна-агрессор Россия атакует украинские города.

Как сообщал Главред, министр обороны Израиля Бенни Ганц 19 октября сказал, что Иерусалим будет продолжать поставлять Украине гуманитарную и медицинскую помощь. Однако израильтяне не готовы предоставить Киеву системы вооружения.

Позже Ганц уточнил, что политика Израиля в вопросе поставок вооружений Украине не изменится. По его словам, Иерусалим готов помочь Киеву в разработке систем раннего предупреждения о ракетных ударах.

Напомним, 21 октября Израиль нанес ракетные удары по территории Сирии в районе военного аэропорта Димас в западной части провинции Дамаск. Как сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), вследствие чего был уничтожен завод по сбору иранских беспилотников-камикадзе.

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