Израиль предоставил Украине разведданные, необходимые для уничтожения иранских дронов-камикадзе – NYT

Израиль предоставил разведывательные данные, полезные для нацеливания на иранские беспилотники / Фото - Mil.gov.ua

Израиль передал Украине разведывательные данные, необходимые для уничтожения иранских дронов-камикадзе Shahed-136, при помощи которых страна-агрессор Россия атакует украинские города.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

"Говоря не для протокола, он заявил, что Израиль предоставил разведывательные данные, полезные для нацеливания на иранские беспилотники", – говорится в статье.

При этом газета не уточнила, о каких именно данных идет речь.

В NYT напомнили, что после использования Кремлем дронов-камикадзе против Киева министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к Израилю с просьбой предоставить оружие для противовоздушной обороны.

Министр обороны Израиля Бенни Ганц 19 октября сказал, что Иерусалим будет продолжать поставлять Украине гуманитарную и медицинскую помощь. Однако израильтяне не готовы предоставить Киеву системы вооружения.

Позже Ганц уточнил, что политика Израиля в вопросе поставок вооружений Украине не изменится. По его словам, Иерусалим готов помочь Киеву в разработке систем раннего предупреждения о ракетных ударах.

Как сообщал Главред, 21 октября Израиль нанес ракетные удары по территории Сирии в районе военного аэропорта Димас в западной части провинции Дамаск. Как сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), вследствие чего был уничтожен завод по сбору иранских беспилотников-камикадзе.

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