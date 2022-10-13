Израиль передает Украине собственные разведданные об иранских дронах и позициях оккупантов - NYT

Израиль передает Украине свои разведданные / Коллаж фото УНИАН, 43 ОАБр имени гетмана Тараса Трясило

Израиль передает Украине разведданные по иранским дронам и размещению позиций российских оккупантов. Об этом анонимно заявил украинский чиновник, сообщает The New York Times.

Пока неизвестно, какую именно информацию передают Украине относительно беспилотников, которыми Россия терроризирует граждан.

"Израиль предоставляет Украине базовые данные разведки об иранских беспилотниках, которые Россия начала использовать на поле боя", - говорится в сообщении.

Сообщается, что израильская фирма предоставляет спутниковые изображения, на которых видны позиции оккупантов. Эти данные ВСУ используют для уничтожения врага.

Напомним, стало известно о том, что Израиль разрешил передать Украине средства борьбы с иранскими беспилотниками. Эти дроны передадут США. До этого времени Израиль старался не становиться ни на одну из сторон и не оказывал помощи Украине в войне, которую развязал Путин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Израиль из-за бездействия в войне, которую развязала Россия против Украины. Зеленский признался, что Израиль вообще ничего не дал за время полномасштабной войны с Россией.

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