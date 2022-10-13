К ударам по Украине причастны иранские инструкторы, они управляют запуском "мопедов" - ISW

К запуску "мопедов" причастны иранские инструкторы / Reuters, Iranian Army

На оккупированных территориях Украины российские оккупанты обустроили пункты, из которых они управляют запуском иранских дронов. Однако на самом деле, "мопеды" запускают не россияне, а иранские инструкторы, которых также завезли на оккупированные территории. Об этом заявили в Институте изучения войны (ISW).

Эти инструкторы находятся в Джанкое в Крыму, а также в поселке Железный Порт и Гладковка в Херсонской области. Пока не установлено, сколько именно было завезено инструкторов. Известно, что они могут быть связаны с Корпусом стражей исламской революции.

Эти инструкторы обучают оккупантов пользовались ударными дронами и контролируют запуск "шахидов" в Николаевской и Одесской областях.

Удары "шахидов" по Украине

Напомним, Киев хотят прикрыть куполом мощной сети антидроновых пеленгаторов-перехватчиков. Проект получит название "Муромец". Сообщается, что проект будет украино-канадским. Заместитель мэра Киева Владислав Андронов и советники мэра Дмитрий Белоцерковец и Юрий Зозуля обсудили с президентом канадского концерна по производству дронов Dragon Fly Кэмероном Челлом этапы реализации этого проекта.

Британская разведка отметила, что иранские ударные беспилотники Shahed-136 имеют слабое место, которое не дает им в полной мере добиться тех результатов, которых хочет Путин. Эти дроны летают медленно и на низкой высоте.

Как сообщал Главред, российские захватчики утром в четверг, 13 октября, атаковали дронами-камикадзе Киевскую область. Дроны якобы летели по трассе Одесса - Киев. По предварительным данным, удары дронов-камикадзе в Киевской области пришлись на объекты критической инфраструктуры.

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