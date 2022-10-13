Под Винницей пилот сбил 5 дронов, 2 ракеты и успел отвести падающий самолет от города

Летчик успел катапультироваться / Иллюстрационное фото - УНИАН

Около 21:00 среды, 12 октября недалеко от Винницы потерпел крушение самолет Воздушных сил Украины. Пилот начал терять управление машиной, но сделал все возможное, чтобы увести истребитель подальше от Винницы и катапультировался.

Военнослужащий выполнял боевое задание по уничтожению в небе над Винницкой областью вражеских дронов-камикадзе Shahed-136. Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ в Telegram.

За сутки пилот успел уничтожить пять вражеских беспилотников: три – на юге Украины и два – над Винницей. Также накануне во время массированного ракетного обстрела летчик сбил две крылатые ракеты оккупантов.

Отмечается, что ЧП произошло по неустановленным пока что техническим причинам. Сейчас украинский летчик чувствует себя хорошо.

"Командующий Воздушными силами ВСУ, генерал-лейтенант Николай Олещук инициировал ходатайство о присвоении пилоту высокого звания Героя Украины", – говорится в сообщении.

Отметим, за сутки 12 октября защитники Украины уничтожили пять ударных вертолетов Ка-52, 17 дронов-камикадзе Shahed-136 и два Zala Ланцет.

t.me/kpszsu

Как сообщал Главред, ранее пилот, который летал в блокадный Мариуполь, рассказал, как доставлялась помощь защитникам Украины и мирным жителям, которые оставались в городе. Главная сложность была в том, что помощь нужно было привезти на 100 км в глубину контролируемой врагом территории.

Напомним также, что Вооруженные силы Украины ликвидировали одного из лучших и известнейших российских пилотов вертолета Ка-52 - полковника Василия Клещенко, который возглавлял группу "Аллигаторов" на параде в Москве в 2021 году.

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