Россия атаковала Киевскую область дронами-камикадзе, есть 'прилеты'

Россияне атаковали Киевскую область дронами-камикадзе / Фото УНИАН, AFUStratCom

Российские оккупанты утром 13 октября атаковали иранскими дронами-камикадзе Киевскую область. Прилет зафиксировали в одной из общин. По словам очевидцев, дроны якобы "летели с юга по трассе Киев – Одесса".

Около пяти утра в Украине объявили воздушную тревогу. Почти сразу глава Макаровской общины Вадим Токарь сообщил о "прилете".

"Есть удары по одной из общин области. Предварительно – атака дронов-камикадзе. Спасатели уже трудятся", - написал он в Telegram в 5:12 утра.

Чиновник призвал не освещать точное место попадания, объект и степень разрушений.

После атаки дронов-камикадзе на Киевщине есть "прилет"

Около 05:28 Токарь сообщил о еще одном "прилете" по общине. По его словам, жертв и пострадавших нет.

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба также сообщил об ударах врага по одной из общин области. По его словам, вероятно, это была атака дронов-камикадзе. Спасатели уже работают на месте прилета.

"Оставайтесь в укрытиях до отбоя тревоги. Не фиксируйте место попадания и не выкладывайте фото и видео в сети", – призвал он.

По предварительным данным, удары дронов-камикадзе в Киевской области пришлись по объектам критической инфраструктуры.

Как видно на кадрах, которые появились в Сети, на месте прилета бушует пожар.

Пожар на Киевщине после удара дронов-камикадзе

Отметим, Киев хотят прикрыть куполом мощной сети антидроновых пеленгаторов-перехватчиков. Проект получит название "Муромец". Сообщается, что проект будет украино-канадским. Заместитель мэра Киева Владислав Андронов и советники мэра Дмитрий Белоцерковец и Юрий Зозуля обсудили с президентом канадского концерна по производству дронов Dragon Fly Кэмероном Челлом этапы реализации этого проекта.

Как сообщал Главред, российские захватчики утром во вторник, 11 октября, атаковали дронами-камикадзе Ладыжинскую теплоэлектростанцию в Винницкой области. Вследствие этого было повреждено энергетическое оборудование станции.

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