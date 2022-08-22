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Украина получит 300 дронов-камикадзе от Австралии: на что способна уникальная разработка

22 августа 2022, 10:24

Новейшие дроны DefendTex D40 будут уничтожать как личный состав, так и технику оккупантов.

Дрон
Дрон / скриншот

Австралия передаст Украине 300 барражирующих боеприпасов DefendTex D40. Эти миниатюрные дроны способны летать на расстояние 20 км и наносить удар не только по личному составу, но и танкам.

В Польше уже тестируют 300 боеприпасов, которые потом отправятся на фронт, пишет Обозреватель.

Drone-40 был представлен сравнительно недавно – в мае 2019 года на конференции Сил специальных операций США.

Боеприпас предназначен для уничтожения танков, живой силы и складов с боеприпасами. Согласно озвученной концепции, устройство можно запустить как вручную, так и при помощи 40-мм гранатомета. Его максимальная дальность полета составляет 20 км, а взлетная масса всего боекомплекта – 300 граммов. Дрон имеет защиту от воды и поддерживает работу в беспилотном режиме. Время полета составляет около 30 минут.

Дрона-камикадзе можно запустит из любого серийного 40-мм гранатомета

В полете БПЛА раскрывает оперение и запускает моторы, в результате чего превращается в типичный квадрокоптер. Бортовая аппаратура обеспечивает обмен данными и передачу видеосигнала оператору.

Дрон
Дрон / скриншот

Система Drone-40 отличается простотой конструкцией и дешевизной – стоимость одного дрона не превышает тысячи долларов. Также изделие не требует специальных средств для запуска, и потому может поступить на вооружение практически любого подразделения.

Однако форм-фактор дрона предусматривает и ряд недостатков. Маленький корпус не может вместить аккумулятор большой емкости, из-за чего Drone-40 может находиться в воздухе не больше 40 минут. Грузоподъемность изделия также ограничена, поэтому оператору нужно выбирать – либо использовать видеокамеру, либо боевую часть дрона. То есть атака одной цели требует участия, как минимум, двух беспилотников.

DefendTex Drone-40 – оружие одноразового использования

Снаряд ищет цель и врезается в нее. По концепции своей работы они больше напоминают ракеты, нежели самолеты. Но если ракета автономно выполняет боевое задание, то у дрона есть возможность провести разведку, и только потом нанести удар.

Находясь в воздухе, барражирующие боеприпасы могут искать цель под управлением человека, автономно летать, нанося удары по определенным целям, или использовать комбинацию этих методов. Некоторые модели можно восстановить после запуска, если они не поразили цель, но, как правило, выпущенный боеприпас считается израсходованным.

Напомним, 25 июля сообщалось, что Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 270 миллионов долларов. Киев получит еще 4 единицы реактивных систем залпового огня HIMARS, более трех десятков тысяч боеприпасов, 580 беспилотников Phoenix Ghost, противотанковое вооружение, запчасти и другое военное оборудование.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что 1 августа Украина получила новую партию реактивных систем залпового огня HIMARS.

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