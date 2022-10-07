Над Киевом сделают купол, защищающий от дронов-камикадзе - чиновники мэрии / https://ua.depositphotos.com/ и УНИАН

Киев хотят прикрыть куполом мощной сети антидроновых пеленгаторов-перехватчиков. Проект получит название "Муромец". Об этом сообщает портал "Новости Украины".

Сообщается, что проект будет украино-канадским. Заместитель мэра Киева Владислав Андронов и советники мэра Дмитрий Белоцерковец и Юрий Зозуля обсудили с президентом канадского концерна по производству дронов Dragon Fly Кэмероном Челлом этапы реализации этого проекта.

Способы реализации, говорят чиновники, этого проекта могут быть отработаны во время национального оборонного хакатона, который пройдет в Киеве с 19 по 21 октября при поддержке НАТО.

"Дрон-купол „Муромец" с драконом защитит Киев от шахидов. Сделали еще один шаг по обеспечению защиты столицы. Очень символично, даже в названиях соединилась глубокая аллегория с наследием. Деснянский район, где стоял залог Муромца, находит новую сакральную связь эпох. 10 веков назад Муромец с супругой защищали Киев от восточных варваров. Сейчас канадский дракон идет на помощь Муромцу и защитит от шахидов и орков столицу", — сказал Зозуля.

Напомним, рано утром в среду, 5 октября, в Белой Церкви в Киевской области прозвучали взрывы. Российские оккупанты ударили иранскими дронами-камикадзе по объектам инфраструктуры.

Повторная серия ударов дронами-камикадзе по инфраструктуре Белой Церкви произошла примерно через час.

Как рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, всего было выпущено около 12 дронов. Шесть из них были сбиты: три - зенитно-ракетными войсками на юге, еще три - авиацией воздушных сил.

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