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Ракетный удар по Николаеву: оккупанты ударили по жилой пятиэтажке, два этажа полностью разрушены

13 октября 2022, 07:07

Массированный обстрел города Николаев произошел после часа ночи, когда люди мирно спали в своих квартирах. На месте работают спасатели.

Обстрел Николаева
Обстрел Николаева произошел после часа ночи 13 октября / Фото Telegram

В ночь на четверг, 13 октября, российские оккупанты обстреляли Николаев. Есть попадание в пятиэтажный жилой дом. Массированный обстрел произошел после часа ночи, когда люди мирно спали в своих квартирах.

Как сообщил мэр города Александр Сенкевич, два этажа дома полностью разрушены, остальные – под завалами.

"После часа ночи Николаев массированно обстреляли. Есть попадание в пятиэтажный жилой дом. Два верхних этажа разрушены до основания, остальные – под завалами. На месте работают спасатели", – написал он в Telegram.

В Сети пишут, что в здание попала российская ракета. Также сообщается об атаке дронов-камикадзе Shahed-136. Отмечается, что все дроны были успешно сбиты силами ПВО.

Как сообщал Главред, российские оккупанты утром 13 октября атаковали иранскими дронами-камикадзе Киевскую область. Прилет зафиксировали в одной из общин. По словам очевидцев, дроны якобы "летели с юга по трассе Киев – Одесса".

Утром во вторник, 11 октября, оккупанты атаковали дронами-камикадзе Ладыжинскую теплоэлектростанцию в Винницкой области. Вследствие этого было повреждено энергетическое оборудование станции.

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