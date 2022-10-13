Удар Украины по Беларуси возможен, если Запад признает ее страной-агрессором, как и РФ - эксперт

Удар по Беларуси теоретически возможен, но подготовка к нему пока не идет - Игар Тышкевич / Коллаж УНИАН, DefenceUA

Украина пока не может превентивный нанести удар по Беларуси из-за норм международного права, согласно которым Запад все еще не признал Беларусь участником войны в Украине. Такое мнение в интервью Главреду озвучил эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего Игар Тышкевич.

По его мнению, на данный момент нанесение удара по Беларуси в украинском медиапространстве только обсуждается. На деле с этим могут возникнуть сложности.

"Вопрос в том, что формально, несмотря на то, что ракеты летят из Беларуси и де-факто она является соучастником РФ в войне, есть одна вещь, которую можно назвать то ли победой белорусской дипломатии, то ли осторожностью мировой. Ведь когда обсуждался вопрос агрессии России против Украины на площадках ОБСЕ (это - единственный документ международного права, где, помимо заявлений политиков, РФ зафиксирована как агрессор), то Россию там называли агрессором, а Беларусь - нет. Соответственно, Украине для легитимации такого удара нужны либо данные о том, что удар был нанесен именно белорусскими военными, либо о том, что было вступление в войну армии Беларуси", - отмечает Тышкевич.

И добавляет, что перед возможным ударом Украине еще предстоит приложить дипломатические усилия.

"То есть нужно, чтобы Украина доказала, что Беларусь также является страной-агрессором согласно нормам международного права, и чтобы этот факт был зафиксирован. Если этого не будет, то каким бы ни было возмущение и как бы ни бушевали эмоции, все равно есть определенные ограничения со стороны международного права. А на них определенным образом обращают внимание международные партнеры Украины, которые придерживаются позиции о том, что пока Лукашенко балансирует, они не будут стимулировать его к задействованию армии вместе с Путиным", - сказал Тышкевич.

И добавил, что в случае начала подготовки к удару Украины по Беларуси, должна будет произойти переброска средств поражения ближе к белорусской границе.

Как сообщал Главред, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко признал, что страна участвует в так называемой "спецоперации".

"Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства", - сказал он.

В то же время, заместитель министра внутренних дел Игорь Бондаренко заявил, что на данный момент Украина придерживается исключительно оборонительной тактики. Но если Россия снова рискнет напасть с севера – получит отпор прямо на границе и оккупанты понесут большие потери.

Удар Украины по Беларуси - новости: