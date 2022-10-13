Лукашенко боится реальной войны с Украиной, он уже понял, что Россия проиграет – Тышкевич

У Путина почти не осталось рычагов давления на Лукашенко - Игар Тышкевич / Коллаж скриншот, 43 ОАБр имени гетмана Тараса Трясило

Одновременно с массированным ракетным обстрелом Украины белорусский диктатор Александр Лукашенко сообщил о договоренности с Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск в Белоруссии. При этом он обвинил Украину якобы в "открытии фронта против Беларуси".

С аналогичными угрозами выступали и белорусские силовики - в частности, они предостерегали Украину от возможных ударов по территории Беларуси, пугая "серьезными последствиями".

В интервью Главреду эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего Игар Тышкевич рассказал о том, реальна ли угроза повторного наступления на Киев со стороны Беларуси, почему Лукашенко тянет время и почему надеется на визит в Китай и есть ли у Путина рычаги давления на Лукашенко.

Лукашенко и Путин договорились о совместном развертывании войск - что это значит, о подготовке к каким операциям могут свидетельствовать такие действия?

Формат так называемой совместной группировки войск достаточно размыт. Поэтому говорить однозначно о том, что с этого момента начинается подготовка к наступательной операции, я бы не стал. Общая группировка войск долгое время существовала на бумаге. Формально это означает, что войска Беларуси и западной части России (допустим, Балтийский флот, Калининградская, Ленинградская и Смоленская области) в онлайн-режиме обмениваются информацией, и стратегические решения принимаются общим командованием этой группировки войск. Другое дело, что создание нормативной базы для этой группировки не было завершено.

Это [договоренность о совместном развертывании войск] не означает переброску большого количества войск на территорию Беларуси. В минимальном формате это означает обмен информацией и принятие совместных решений.

К чему эти заявления Лукашенко? Во-первых, стоит обратить внимание на то, что именно он говорил. В частности, у него была оговорка по Фрейду относительно того, что якобы "Запад пытается втянуть Беларусь в войну в Украине". На самом деле, он боится втягивания в войну, и для него критическим моментом стали разговоры в украинском медиапространстве относительно ударов по объектам на территории Беларуси. Скорее всего, речь идет не о нападении. Потому что по состоянию на сегодня белорусская армия не участвовала в сухопутной операции и в лучшие для России времена, а теперь это нецелесообразно ввиду настроений белорусского населения.

Лукашенко заявил, что по неформальным каналам Минск предупредили о возможности ответа Киева по территории РБ. В каких случаях Украина гипотетически может нанести удар по Беларуси?

По состоянию на сегодня речь идет только об обсуждении в медийном пространстве. Я не вижу информационной, идеологической или иной подготовки к этому со стороны украинской власти. Здесь вопрос в том, что формально, несмотря на то, что ракеты летят из Беларуси и де-факто она является соучастником РФ в войне, есть одна вещь, которую можно назвать то ли победой белорусской дипломатии, то ли осторожностью мировой. Ведь когда обсуждался вопрос агрессии России против Украины на площадках ОБСЕ (это - единственный документ международного права, где, помимо заявлений политиков, РФ зафиксирована как агрессор), то Россию там называли агрессором, а Беларусь - нет.

Соответственно, Украине для легитимации такого удара нужны либо данные о том, что удар был нанесен именно белорусскими военными, либо о том, что было вступление в войну армии Беларуси. В другом формате для этого нужны дипломатические усилия. То есть чтобы Украина доказала, что Беларусь также является страной-агрессором согласно нормам международного права, и чтобы этот факт был зафиксирован. Если этого не будет, то каким бы ни было возмущение и как бы ни бушевали эмоции, все равно есть определенные ограничения со стороны международного права. А на них определенным образом обращают внимание международные партнеры Украины, которые придерживаются позиции о том, что пока Лукашенко балансирует, они не будут стимулировать его к задействованию армии вместе с Путиным.

Теоретически, если начнется подготовка к удару, то здесь возникает вопрос относительно переброски внутри Украины средств поражения. Ведь чтобы поражать цели на территории Беларуси, нужна определенная ракетная или другая техника, которую нужно будет перегнать в определенные регионы. После этого теоретически это возможно.

Но вопрос в другом. Для военно-политического руководства Беларуси уже весной стали понятны две вещи: Россия не такая мощная и она может проиграть. Если для стран Запада уровень потерь России это, скорее, данные разведки или предположения, то служба тыла белорусского Минобороны предоставляла рефрижераторы для отправки той части "груза 200", которую россияне прихватили с собой. Потому что кроме холодильников, стиральных машин и унитазов, часть трупов они также забрали (и эта часть очень большая). Второй вопрос - в количестве поврежденной техники, которую также вывозили из Беларуси. Эти данные тоже есть у белорусских военных, потому что они были привлечены, по крайней мере, к наблюдению.

Поэтому желания воевать у белорусского войска немного.

Возвращаясь к теме ударов, даже общее количество белорусской армии на сегодня недостаточное для реализации каких-либо стратегических замыслов. 45 тысяч военной компоненты - это не так много. Причем эти 45 тысяч без военного опыта.

Соответственно, есть попытка играть на внутреннем поле, потому что и Россия, и Беларусь - автократические страны. А в такой стране руководитель или верхушка власти должна демонстрировать силу и то, что она контролирует процессы. Россия проигрывает на фронте, и для Путина это уже внутриполитическая проблема, потому что это снижает лояльность к нему. Потому он пытается повышать ставки - проводит "референдумы", чтобы удовлетворить радикальную часть общества, а после - мобилизацию. Впоследствии прилетает по Крымскому мосту.

Лукашенко со своей стороны очень долго говорил, что "Россия не может проиграть", Беларусь защищена и тому подобное. Россия тоже говорила, что Крымский мост - чуть ли не крепость посреди моря. Но какой должна быть реакция, если ты - диктатор? Если промолчать, то тогда даже подчиненные подумают, что "староват уже, можно и поменять". Соответственно, они вынуждены демонстрировать что-то вроде резкой позиции и говорить, что, мол, ударите и вам будет плохо.

Понятно, что Лукашенко напуган. Напуганы и его офицеры. У анонимных алкоголиков есть групповая терапия. У Лукашенко та самая групповая терапия - собрались, поговорили о том, какие они страшные, поапплодировали друг другу, обнялись и сказали, что они крутые. Параллельно с тем белорусская пресса выдала это для группы электоральной поддержки самого Лукашенко, чтобы в определенной степени ее успокоить, стабилизировать и тому подобное. Как Лукашенко может повысить ставки? Воевать он не хочет, поэтому в очередной раз скажет, что Россия сейчас придет. Даже в недавней речи у него была фраза о том, что будет немного русских солдат, всего 2 тысячи. Поэтому даже здесь он понимает, что у РФ не все так хорошо, как могло быть.

Скорее всего, это будет в том же формате, что и раньше - определенное количество белорусских войск будет стоять у границы с Украиной в качестве средства удержания украинских сил у границы с Беларусью, чтобы те не находились на фронте. И когда на фронт поступит основная часть мобилизованных из РФ, Беларусь вновь начнет обучение с призывом определенного количества резервистов. Ведь если группировка войск СБ будет расти, Украина будет вынуждена определенную часть своих войск держать у границы. И это устраивает Путина, потому что если одна-две бригады ВСУ стоят у границы, то это означает, что они не стоят не под Харьковом или Херсоном. И тем легче для Путина.

Также продолжатся (потому что это уже началось) поставки в РФ боекомплектов с белорусских складов. Так же, как и в Украине, они [склады] еще с советских времен были рассчитаны на агрессию против Европы, как тогда говорили - "победный поход до Ла-Манша". Соответственно, боекомплектов, боеприпасов, снарядов и ракет там много.

Вопрос в другом. Конечно, эти припасы старые, и здесь есть интерес обеих сторон. Ведь Беларуси по планам утилизации старых боеприпасов ежегодно нужно было утилизировать около 20 тысяч тонн, но фактически они утилизировали лишь 15 тысяч. А куда деть еще 5? Соответственно, то старое, что с каждым годом накапливалось, становилось все более опасным. И если Россия готова забрать или купить (скорее всего, именно купить, потому что Лукашенко очень любит деньги), то почему бы этого не сделать? Также сейчас в Россию пошла первая партия танков из РБ, которые сняли с хранения. Но если готовиться к нападению, то конечно, что и боекомплект, и бронетехнику будут оставлять у себя. А если ее отправлять со своей территории, то в таком случае маловероятно, что по суше пойдут в какое-то наступление.

Министр обороны Беларуси Хренин (тот, что в феврале уверял, что войска РФ не пойдут в Украину через Беларусь) заявил, что белорусская армия не собирается нападать на Украину и что СБ готовится только обороняться. Если это так, для чего им нужны российские военнослужащие? Только для содержания украинских военных есть ли какая-то другая цель?

С одной стороны-да. С другой стороны, вопрос войны против Украины очень резонансный в белорусском обществе. Белорусы (причем как противники, так и значительная часть сторонников Лукашенко) против того, чтобы Беларусь воевала с Украиной. Поэтому Лукашенко вынужден показать свою силу-то есть доказать, что он якобы контролирует процесс и всем будет плохо, если к белорусам полезут. Часть своих избирателей он, возможно, и успокоит, но что делать с большинством белорусов, для которых эти заявления Лукашенко - это дополнительная тревога и еще один раздражитель? Именно поэтому выходит министр обороны, который ставит дополнительную точку. Руководитель Совбеза Беларуси также говорил о украинскую угрозу - по его словам, Украина якобы думает, как использовать белорусские вооруженные формирования, воюющие на стороне Украины, в будущем. Но уже сегодня эти формирования воюют на восточном фронте, поэтому, с одной стороны, здесь воинственная риторика, а с другой - страх перед реальной войной.

То есть судя по вашим словам, есть большая вероятность того, что Лукашенко просто морочит голову Путину.

Лукашенко сейчас максимально пробует затянуть время. Потому что у него лично есть хорошая внешнеполитическая динамика. С одной стороны, она связана с Турцией, где связи Беларуси только усиливаются, потому что у Лукашенко очень хорошие отношения с Эрдоганом и они начались не сегодня. С другой стороны, после некоторой паузы в сотрудничестве с Беларусью, оживился Китай. Во-первых, это декларация, которой Китай зафиксировал восстановление отношений с РБ на одну строчку выше, чем с Россией, а во - вторых-приглашение Лукашенко после 20 съезда КПК на встречу с Си Цзиньпином. 20 съезд КПК уже через неделю и для Лукашенко крайне важно, чтобы:

Си Цзиньпин остался;

приглашение было подтверждено.

Потому что если до Нового года Лукашенко полетит в Китай и получит там определенные гарантии поддержки хотя бы на том же уровне, что и у Казахстана, это будет означать, что его поле для маневра расширится. Ведь тогда у Беларуси будет не только Россия как сила, которая может вмешаться, но и появится более мощный защитник, которого боится даже Путин. Это не значит, что для Лукашенко на 100% будет повторен кейс Токаева, но что-то вроде этого возможно.

Если это игра на внутреннего зрителя и в России, и в Беларуси, то что будет, если она не сработает?

Там разные сценарии. В России это попытка играть на настроениях элит - мол, так Кремль дает понять, что их поддерживают. Вопрос в том, что в отличие от ситуации в начале года, сейчас у России значительно меньше рычагов, чтобы вынудить Беларусь к активным действиям. Когда под санкции попали так называемые импортозамещение и параллельный импорт, Беларусь для РФ стала одной из контрабандных лазеек, потому что на нее санкционный давление несколько иной. Кроме того, часть белорусской промышленности может заменять собой товарные группы, что выпадают на российском рынке вследствие санкций. Это также является взаимозависимостью - с одной стороны, Лукашенко сам обходит санкции и нашел рынок сбыта в России, но с другой РФ, не имея альтернатив, вынуждена балансировать.

Следующий вопрос - финансовый. Сальдо внешней торговли Беларуси положительное. По состоянию на август (а сейчас, возможно, и больше) - плюс два миллиарда долларов. Это значит, что финансовая подпитка здесь и теперь, во исполнение бюджета Беларуси, не нужна. Сам бюджет РБ - налоговые и бюджетные поступления - планировался как дефицитный, но вполне возможно, что он будет бездефицитным или даже профицитным. То есть внутренние финансы Беларуси так же в определенной степени стабилизированы. Соответственно, финансовые рычаги России уже не так актуальны.

С политической точки зрения, Беларусь находилась в полной изоляции. Потому что Китай был "на паузе", а Турция сотрудничала, но осторожно. Сейчас оба государства активизировались. Поэтому если сравнивать ситуацию Лукашенко в начале года и сейчас, то с точки зрения политики затягивания времени, у него поле для маневра немного расширилось.

Каким вы видите дальнейший сценарий развития событий в течение двух месяцев, пока у Путина еще есть варианты давления на Лукашенко - что будет?

Во-первых, то же самое, что началось теперь - получение боеприпасов, вооружения из Беларуси. Во-вторых, определенное количество войск РФ будет находиться на территории Беларуси и там будет продолжаться их обучение. В-третьих, вполне возможно, что в Беларуси будут собственные учения с призывом резервистов, которые могут начаться одновременно с попыткой наступления России на юге, чтобы держать на границе определенное количество украинских военных. И очень вероятны попытки нанесения ударов с территории Беларуси - то есть российские самолеты будут туда залетать и выпускать по нам ракеты. Также вероятны попытки массированных ударов дронами. Плюс провокации на границе, то есть попытки провести боевые действия под чужим флагом - например, ДРГ, выдавая себя за украинские, могут обстрелять белорусские позиции и тому подобное.

А какие-то политические события внутри России и Беларуси на этом фоне возможны?

В Беларуси Лукашенко уже подчинил себе КГБ, и это - существенное изменение контроля над силовыми органами. В России эти изменения будут косметическими - они будут искать виноватых, из-за чего там произойдут ограниченные кадровые перестановки. Но это-отдельный трек, потому что в РФ продолжается борьба между несколькими кланами. Плюс есть определенная группа населения, которая не включена в политическую систему. В частности, радикально настроенные граждане России. Скорее всего, теперь будут думать, как создавать из них что-то вроде политического проекта. И вот сейчас идет борьба между Пригожиным, Кадыровым, Соловьевым, Симоньян относительно того, кто именно в нем будет. Но это не вопрос перспективы двух-трех месяцев, ведь такие проекты создаются на будущее. Итак, сейчас будет мелкая грызня.