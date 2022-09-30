"Мира можно достичь в течение нескольких дней": Лукашенко назвал циничное условие

Самозваный президент Беларуси заявил, что его страна ни на кого не нападала и так будет и впредь, но не упомянул о поддержке Путина.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко выдал, что войну в Украине можно закончить за несколько дней.
По его словам, это можно сделать, только если захотят западные страны. Диктатора процитировали пропагандисты.
"Если европейцы искренне этого хотят, мира можно достичь в течение нескольких дней", – сказал Лукашенко.
Самозваный президент Беларуси заявил, что его страна ни на кого не нападала и так будет и впредь.
"Ни для кого мы не были источником угрозы. Так будет и впредь. Мы всегда привержены мирному решению любых международных проблем. Потеряв каждого третьего во времена фашистского геноцида, белорусы, как ни одна другая нация в мире, высоко ценят человеческую жизнь. Каждую", – заявил Лукашенко.
Также он соврал, что "делает все, чтобы остановить кровопролитие".
"В том числе по этой причине и ранее, и сегодня, когда рядом с нами, в Украине, полыхает военный конфликт, неизменно выступали и выступаем с мирными инициативами на международной арене. Мы делаем все, чтобы остановить кровопролитие", – выдал Лукашенко.
Ранее в белорусской оппозиции заявили, якобы самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко собирается вступить в войну против Украины на стороне России. Он якобы планирует бросить в бой 100 тысяч мобилизованных белорусских солдат.
Напомним, в начале сентября в Беларуси был замечен эшелон военной техники, который двигался к украинской границе. Как отметил военный эксперт Олег Жданов, наша разведка говорит, что они накапливают возле границы танки, бронемашины и артиллерию, системы ПВО.
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