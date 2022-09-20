"У нас там опыт был": Лукашенко заявил о готовности поднять войска против Украины

Лукашенко заявил о готовности поднять войска против Украины / скриншот

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что через Беларусь "никакого удара в спину России не будет". Он приказал "прикрыть" границы с Украиной, и при необходимости поднимать по тревоге военные форсировки.

"Не надо нас упрекать, что мы там в Украине собираемся воевать и прочее. Нам надо защитить свое Отечество. И что касается поддержки России, еще раз подтверждаю: через Беларусь никакого удара в спину, в сторону, сбоку, с флангов по российским войскам быть не должно. И не будет", - передает слова Лукашенко агентство "Белта".

Также белорусский диктатор напомнил, что уже поручал разработать на практике действия военных РБ на границе с Украиной с учетом "опыта со времен начала специальной военной операции России в Украине".

"Я поручал Министерству обороны, всем силовым структурам с учетом уже нашего опыта с времен начала специальной военной операции России в Украине проработать на практике наши действия на границе с Украиной. У нас там опыт был противодействия определенный, в том числе создания батальонных тактических групп, прикрытия границы", – сказал Лукашенко.

Лукашенко назвал "опасной" ситуацию в условиях войны России против Украины. Белорусский диктатор призвал подконтрольную ему власть ничего не бояться и поднимать по тревоге не только регулярные войска, но и якобы формируемое народное ополчение.

"Не надо ничего бояться. Надо нам поднять по тревоге какую-то воинскую часть по нормам военного времени, значит, надо. Надо мобилизовать ее, чтобы мы видели, живы ли люди, которые приписаны к этой части, значит, надо ее мобилизовать. Надо территориальную оборону поднять, значит, надо. Надо народное ополчение проверить там на месте, что это за бойцы у нас будут, и какое у них оружие, значит, надо", - сказал Лукашенко.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что президент России Владимир Путин может заставить главу Беларуси Александра Лукашенко напрямую подключить свою армию к войне против Украины. Однако почти семь месяцев боевых действий показывают, что белорусы воевать не стремятся. В Минске ситуацию понимают.

Ранее Лукашенко заявил, что он поддерживает Россию в войне с Украиной. По словам главы РБ, Минск, дескать, верит в "демилитаризацию" украинского государства и боится якобы размещения Североатлантическим альянсом ядерного оружия в Украине.

Читайте также: