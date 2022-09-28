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США передают Украине средства для борьбы с иранскими дронами: Израиль дал разрешение

28 сентября 2022, 12:43

Это важнейший сдвиг в отношениях с Израилем, который произошел за последние месяцы.

иранские дроны, Израиль
Украина получит средства борьбы с иранскими беспилотниками / Коллаж фото Википедия, из открытых источников

Израиль разрешил США передать для Украины средства борьбы с иранскими беспилотниками, которые уже пытаются атаковать наши города. Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире телемарафона.

"На самом деле иранские дроны являются копиями американских, которые были сбиты Ираном на территории Сирии. Они сделали максимально похожую копию. Но, безусловно, та израильская промышленность, которая работает в этом секторе, она является фактически вся совместным предприятием с Соединенными Штатами. И, по моей информации, мы именно от Соединенных Штатов уже получаем то, что нам нужно. Опять же, не без согласия Израиля", – сказал Корнийчук.

Он добавил, что это важнейший сдвиг, который произошел за последние месяцы.

"Если в совместном предприятии с американцами часть разработана Израилем или это израильская разработка, которую производят в Британии или других европейских странах, Израиль такое разрешение предоставит через третьи страны. На сегодня, я считаю, что это важнейший сдвиг, который произошел за последние месяцы благодаря нашему бесконечному давлению на израильскую сторону", – пояснил Корнийчук.

До этого времени Израиль старался не становиться ни на одну из сторон и не оказывал помощи Украине в войне, которую развязал Путин.

Скандал с иранскими беспилотниками для России

Напомним, в Украине уже удалось сбить иранские беспилотники, которые были переданы России для атак по украинским гражданам.

Президент Украины поручил МИДу отреагировать на факты использования российскими войсками вооружения иранского производства. После этого стало известно о том, что Украина выгнала посла Ирана.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что Иран должен немедленно прекратить поставки оружия России. Он назвал иранские беспилотники единственной третьей стороной и отметил, что в связи с этим Тегеран несет полную ответственность за разрушение отношений с Украиной.

Украина пригрозила Ирану изоляцией в ответ на поставки оружия России.

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