Путину поставили ультиматум по войне в Украине: Жданов объяснил, какие сроки дали диктатору

Путину поставили ультиматум по войне в Украине / скриншот

Индия и Китай на саммите ШОС поставили ультиматум российскому диктатору Владимиру Путину по поводу войны в Украине.

Военный эксперт Олег Жданов в интервью 24 каналу рассказал, что Запад до сих пор просит Украину не наносить удары по территории россии и пока не дает дальнобойное вооружение на 200 – 300 километров. Хотя это помогло бы серьезно усложнить жизнь российским оккупантам.

"Если раньше американцы не хотели спровоцировать полную мобилизацию, теперь это произошло. Это ведь сколько жизней можно спасти! Но, к сожалению, здесь конъюнктура международной политики зависит не от нас. Наши партнеры на сегодняшний день не готовы, чтобы мы вели огонь по россии", – отметил Жданов.

Эксперт рассказал, что по некоторым слухам, премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил путину на саммите ШОС, что диктатор начал войну не в то время и не в том месте, а в целом это мешает развитию.

Также, по словам Жданова, была информация, что и Китай, и Индия поставили российскому диктатору ультиматум, чтобы к саммиту G20 на Бали в ноябре он закончил войну.

"Он это интерпретировал по-своему. И начал эскалацию, чтобы поскорее закончить. Поэтому мы и видим мобилизацию, разговоры о ядерном ударе", – отметил Жданов.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди пристыдил главу Кремля Владимира Путина за войну против Украины. Руководителю российского государства якобы стало стыдно и он заявил о, дескать, готовности к миру с Киевом.

Также президент РФ Владимир Путин 16 сентября на саммите Шанхайской организации сотрудничества сделал заявление о том, что он якобы готов к переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако Зеленский, по его словам, якобы отказывается от предметного диалога.

"Так они же отказываются! Зеленский же объявил! Публично сказал - не знаю где, но публично - что он не готов и не хочет разговаривать с Россией", - сказал глава государства-агрессора.

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