Путин заговорил о встрече с Зеленским и начал угрожать ракетным ударом

Путин и Зеленский / УНИАН, Reuters

Президент России Владимир Путин в Узбекистане во время пресс-конференции заговорил о возможной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Он (Эрдоган – ред.) предлагает и встречу с президентом Зеленским, полагая, что она может привести к какому-то положительному результату", - сказал Путин, передают РИА Новости.

По словам президента РФ, первое условие, необходимое для встречи – это согласие Киева.

"Так они же отказываются! Зеленский же объявил! Публично сказал - не знаю где, но публично - что он не готов и не хочет разговаривать с Россией", - добавил Путин.

Путин угрожает ракетным ударом

Кроме того, Путин прокомментировал последние ракетные удары российской армии по территории Украины и назвал это "предупреждением".

"Россия до поры до времени сдержанно отвечает на украинские "удары" по инфраструктуре и "теракты", - заявил Путин.

По словам российского президента, совсем недавно вооруженные силы России нанесли пару "ощутимых" ударов.

"Будем считать, что удары предупредительные. Если дальше ситуация будет развиваться подобным образом, то ответ будет более серьезным", - добавил Путин.

Ракетные удары РФ по Кривому Рогу

Напомним, российские оккупанты уже несколько дней подряд осуществляют ракетные удары по Кривому Рогу на Днепропетровщине. 14 сентября они ударили по городу семью крылатыми ракетами х-22 из самолетов стратегической авиации. По данным главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, враг попал по объектам критической и транспортной инфраструктуры города. Обошлось без пострадавших, но несколько районов Кривого Рога остались без воды.

В то же время из-за удара по плотине часть города была подтопленной. В целом вода добралась до 112 домов. Людям пришлось плавать по улицам города в лодках, а военные были вынуждены взорвать часть гидротехнических сооружений ниже по течению, чтобы вода сошла.

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