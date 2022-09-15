Кривой Рог затопило из-за ракетного удара РФ: в сети показали последствия

Кривой Рог затопило из-за ракетного удара РФ/ Telegram

Из-за ракетного удара российских оккупантов по Кривому Рогу на Днепропетровщине, который произошел днем 14 сентября, часть города до сих пор остается подтопленной. В целом вода добралась до 112 домов.

Уровень воды в реке Ингулец уже начал снижаться, однако многим людям до сих пор приходится передвигаться по улицам города на лодках. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram.

Он рассказал, что местные власти организовали четыре пункта сбора граждан для эвакуации в безопасную зону. Спасатели спасли 11 местных жителей.

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По словам Тимошенко, в результате ракетного удара россиян по плотине объем утечки воды составлял 100 метров кубических. Из-за прорыва уровень воды в реке Ингулец повысился от 100 см до 190 см.

"Понимая проблему, для понижения уровня воды пришлось взрывать часть гидротехнических сооружений ниже по течению. После изнурительных работ этой долгой ночи удалось поставить первый затвор-шандор, и зафиксировали снижение уровня воды на всех участках на 4-6 см. После установки второго затвора уровень воды в реке уже снизился на 40 см", – рассказал заместитель главы ОП.

Сейчас продолжается работа над полной локализацией утечки. По словам Тимошенко, ситуация контролируемая. Он пообещал, что уже в ближайшее время проблему устранят.

"Нет таких ракет, которые бы могли попасть в наше желание одержать победу", – добавил он.

Тем временем в соцсетях появляются фото и видео последствий подтопления.

Ракетный удар РФ по плотине в Кривом Роге

Россия атаковала Кривой Рог ракетами днем в среду, 14 сентября. Было выпущено 8 ракет. Никто из людей в результате этого удара не пострадал.

Ракетный удар пришелся по гидротехническим сооружениям. Из-за разрушения плотины Кривой Рог подтопило.

Президент Украины Владимир Зеленский после этого заявил, что всё, что могут оккупанты – это посеять панику, создать чрезвычайную ситуацию и попытаться оставить людей без света, тепла, воды и пищи.

По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, российские оккупанты своим ударом по плотине в Кривом Роге планировали смыть понтонные мосты украинских военных на реке Ингулец. Арестович отметил, что такие атаки россиян являются признаком нарастания кризиса у них на данном участке фронта. Такую версию подтвердили также в американском Институте изучения войны (ISW).

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