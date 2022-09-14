"Если нужно убить сто детей - они убьют": Арестович назвал цель удара россиян по Кривому Рогу

Кривой Рог / president.gov.ua, скриншот

Российские оккупанты своим ударом по плотине в Кривом Роге планировали смыть понтонные мосты украинских военных на реке Ингулец.

"Они сегодня предприняли интересное действие - влупили по плотине в Кривом Роге, очевидно, ожидая, что по Ингульцу пойдет волна и смоет наши понтоны, наши переправы, которые наши войска используют для того, чтобы действовать на этом театре, переправляться", - заявил советника Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин Live.

При этом он подчеркнул, что другой целью российской атаки являлись попытки лишить Кривой Рог водоснабжения.

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"Российская армия далеко не всегда бьет специально по критической инфраструктуре, но она никогда не обращает внимания на сопутствующий ущерб. Если нужно убить сто детей - они убьют для достижения военных целей, что мы неоднократно уже видели. Это само по себе является государственным терроризмом", - добавил он.

Арестович отметил, что такие атаки россиян являются признаком нарастания кризиса у россиян на данном участке фронта.

"Это все выглядит довольно симпатично. Я вижу четыре места, где их ждут большие неприятности. То есть, когда группировка (на правом берегу - ред.) начнет валиться, мы еще разрежем ее на четыре части и добьем", - добавил советник ОП.

Ракетный удар по Кривому Рогу

Как сообщалось, в среду, 14 сентября, российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу.

Позже стало известно, что российские военные нанесли ракетный удар по Кривому Рогу ракетой Х-101 с самолета Ту-95МС.

"17.01-17.06 14.09.22 ракетный удар по г. Кривой Рог, 3 КР предположительно с Ту-95МС (Х-101). 3 КР попадания западная окрестность г. Кривой Рог. Потери и разрушения уточняются", - говорится в сообщении оперативной группировки "Каховка".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна-террорист продолжает воевать против мирного населения. В этот раз – ракетные удары по гидротехническим сооружениям и попытка затопить Кривой Рог.

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