Взрывы и черный дым над городом: Россия атаковала Кривой Рог ракетами

По Кривому Рогу нанесен ракетный удар войсками Путина.
В среду, 14 сентября, днем российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу.
"Кривой Рог - ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях.Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети", - написал в Telegram глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул.
Вилкул также просит всех жителей продолжать оставаться в укрытиях - фиксируются еще пуски ракет в сторону города.
"Все находимся в укрытиях! Еще пуск ракет в нашу сторону", - написал он.
Ракетный удар по Украине
Напомним, Николаев в ночь на среду, 14 сентября, подвергся массированному ракетному обстрелу российских оккупантов, в результате есть жертвы.
Из-за ночных обстрелов Николаева погибли два человека, трое - получили ранения, сообщила в Telegram председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева.
Оккупанты стреляли по центру города. Известно о попадании в жилые дома и учебные заведения. В городе насчитали 9 "прилетов" оккупантов.
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