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Россия ударила ракетами по Кривому Рогу: все подробности

8 сентября 2022, 16:41

Оккупанты выпустили ракеты по Кривому Рогу, людей просят оставаться в укрытиях.

Кривой Рог, ракета
Кривой Рог / pixabay

В четверг, 8 сентября, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу.

"Кривой Рог – ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях", – написал в Telegram мэр Кривого Рога Александр Вилкул.

Подробности атаки на Кривой Рог обещали уточнить позже.

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Отметим, накануне российские захватчики нанесли два ракетных удара по нефтебазе на территории Карповской громады в Криворожском районе Днепропетровской области.

В результате вражеской атаки были уничтожены все запасы топлива. На объекте поднялся сильный пожар, который пытаются ликвидировать пожарные.

Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сделал заявление, согласно которому РФ может перейти к применению тактического ядерного оружия. По словам украинского гаранта, мировые политики ведут подготовку к такому возможному сценарию. При этом ситуация с угрозами Москвы может привести к тому, что появятся новые ядерные державы.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов полагает, что РФ в недалеком будущем ожидает распад государства. По его мнению, Россию нужно разоружить, чтобы Москва никому не угрожала. Речь идет и о лишении российского государства ядерного оружия.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг считает, что угроза ядерного удара со стороны РФ присутствует. Впрочем, если Россия, которая все же признает, что ядерная война не будет выигрышной, пойдет на реализацию такого шага, конфликт будет носить совсем другой характер.

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