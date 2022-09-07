Армия Украины наносила ракетные удары по военному аэродрому России в Саках в Крыму – Залужный

ВСУ провели серию успешных ударов по военным базам РФ в Крыму - Залужный / Коллаж Коллаж Facebook/CinCAFU, defense.gov, УНИАН

Армия Украины применила правильные меры, направленные на расширение военных действий на территорию временного оккупированного Россией Крыма. Рациональным шагом стали успешные ракетные удары по российским военным авиабазам. Прежде всего – по аэродрому в Саках. Об этом заявили главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и первый заместитель руководителя оборонного комитета Рады Михаил Забродский.

В статье на Укринформе они написали о том, что главной особенностью войны России против Украины является решающая диспропорция в способностях. Дальность вооружений оккупантов превышает соответствующие возможности украинских войск.

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Ситуация должна быть исправлена комплексными поставками вооружений, среди них могут быть и ракеты MGM-140B ATACMS Block 1A для ракетных систем HIMARS. Военные возможности Украины должны повышаться.

"Должен быть применен комплексный подход к переоснащению артиллерии, ракетных войск, тактической авиации и Военно-морских сил ВС Украины и других составляющих их могущества", - отмечают военные.

Кроме того, они добавили, что конкретным и убедительным примером правильности такого подхода стали успешные действия ВСУ по расширению войны на Крымский полуостров в виде нанесения ударов по российским военным базам. В том числе, и по аэродрому в Саках.

"Убедительным примером правильности такого подхода в текущем году успешные усилия ВС Украины по физическому переносу боевых действий на временно оккупированную территорию АР Крым. Речь идет о серии успешных ракетных ударов по крымским авиабазам противника, прежде всего – по аэродрому Саки. Задача ВС Украины на 2023 год - сделать для россиян и других оккупированных территориях эти ощущения более острыми, естественными и вполне ощутимыми, несмотря на значительное расстояние до целей", - подчеркнули Валерий Залужный и Михаил Забродский.

Удар ВСУ по военному аэродрому России в Крыму

Напомним, 9 августа в Новофедоровке, Сакском районе оккупированного Россией Крыма, прозвучали взрывы на военном аэродроме РФ. Именно с этой военной базы взлетали российские боевые самолеты с целью бомбардировки городов материковой Украины.

В результате таких ударов Россия потеряла 9 военных самолетов. Аэродром был выведен из строя. Украина не признавала своей причастности к ударам по военному объекту оккупантов РФ в Крыму. В Кремле на эту тему отмалчивались.

После этого инцидента в Крыму периодически слышны взрывы. По информации Business Insider, россияне, опасаясь ударов ВСУ, решили выводить с оккупированного Крымского полуострова свою военную авиацию.

В конце августа было известно, что 6 истребителей СУ-35С и 4 перехватчика МиГ-31БМ отправили в Россию.

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