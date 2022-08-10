Взрывы в Крыму: аэродром вышел из строя, уничтожены 9 самолетов, которые били ракетами по Украине

Взрывы в Новофедоровке в Крыму/ Facebook Завитневич

В результате мощных взрывов, которые произошли на авиабазе "Саки" в Крыму 9 августа, были уничтожены 9 российских воздушных судов. Аэродром был выведен из строя.

Взрывы затронули также склад с авиационным вооружением российских захватчиков. О последствиях "хлопка" на полуострове рассказал председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич в Facebook.

"Минус 9 самолетов оккупантов, выведен из строя аэродром! Судя по взрывам, на авиабазе "Саки" во временно оккупированном Крыму был также и поражен склад авиационного вооружения. На этой базе россияне в основном размещали многоцелевые истребители Су-30СМ, тактические разведчики Су-24МР, военно-транспортный Ил-76 и другую авиатехнику", – отмечает Завитневич.

Он рассказал, что именно из Новофедоровки, где находится эта авиабаза, вылетали самолеты российских захватчиков, которые били по Украине. Эти российские самолеты, в частности, наносили удары противорадиолокационными ракетами с целью подавить украинскую противовоздушную оборону.

"Этот аэродром является одним из ключевых аэродромов Крымского полуострова для российской авиации. До 2014 года это была база Вооруженных сил Украины, которую мы обязательно вернем", – заверил нардеп.

Взрывы на аэродроме в Крыму

Ранее сообщалось, что во вторник, 9 августа, прогремели мощные взрывы в Новофедоровке под Евпаторией в захваченном Россией Крыму. Взрывы произошли на аэродроме, с которого взлетают военные самолеты оккупантов, атакующие ракетами мирные города Украины.

Позже стало известно, что по военному аэродрому в Новофедоровке был нанесен удар украинским оружием. Американские журналисты приводят показания высокопоставленного украинского военного, который знаком с ситуацией.

При этом в Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму. В ведомстве напомнили оккупантам о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

Позже в ВСУ рассказали, что на военном аэродроме в Сакском районе в Крыму, где прогремели взрывы, размещалась военная техника и боеприпасы оккупантов. Как стало известно, там погибли по меньшей мере 60 оккупантов, еще 100 ранены.

Как отметил бывший посол США в Украине, а ныне глава Центра Евразии в Atlantic Council Джон Хербст, после взрывов на военном аэродроме в Новофедоровке на территории оккупированного Крыма Россия, скорее всего, станет более осторожной и меньше будет использовать полуостров для нанесения ударов по подконтрольным Украине территориям.

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