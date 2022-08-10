Угроза ракетного удара: Россия сосредоточила вокруг Украины около 20 самолетов

Российский самолет / ДШВ ВСУ

Около 20 российских военных самолетов занимаются постоянным патрулированием территории вокруг украинских границ.

Как рассказал пресс-секретарь Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, это несет угрозу для страны.

"Вокруг украинских границ постоянно находятся около 20 самолетов. Они патрулируют 24 на 7. Это самолеты разных типов, которые осуществляют патрулирование", - рассказал Игнат.

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Украинский воин 17 июля, когда о его подвиге узнала все страна, сказал, что главная работа заключается в том, что меньше боевых российских самолетов будут разрушать города Украины.

"В принципе, мне нравится, моим товарищам тоже.... Это не так тяжело, как кажется. Но главное, что это имеет результаты – меньше вражеских самолетов будут разрушать наши города, а их пилоты будут знать, что их вылет может быть последним", - сказал боец.

Свою ПЗРК Игла он называет "подружкой". Воин уверен, что впереди у них еще много результативной работы.

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