Срочник "Бандит" сбил "иглой" уже шестой русский самолет и хочет еще: видео героя

На счету у Бандита - уже шесть "птичек" / Радио Свобода

19-летний срочник Национальной гвардии Украины с позывным "Бандит" 17 июля поразил из ПЗРК "Игла" уже 6-й по счету российский самолет. Имя нацгвардейца, прозванного "Запорожским мстителем", не разглашается.

"Срочник Национальной гвардии Украины, которому всего 19 лет, сейчас выполняет боевые задания, защищая украинское небо на Запорожском направлении, и беспощадно бьет врага в воздухе вместе со своей верной "подружкой" ПЗРК Игла, - говорится в сообщении НГУ.

Игла, которой срочник сбил шесть "сушек" / Скриншот

После трех сбитых самолетов военному была присвоена высшая государственная награда - звезда "Героя Украины".

НГУ показала короткое видео, на котором боец демонстрирует свою боевую "подругу" – ПЗРК "Игла".

На нем видно парня со спины - он веде оператора к месту схрона своей "боевой подруги".

- Вот она, моя подружаня, - говорит боец и показывает "Иглу" спрятанную в какой-то постройке.

- Это с нее ты мочишь?, - спрашивает оператор за кадром.

- Ну да. Жду следующего, - добродушно отвечает герой.

Лица Бандита по понятным причинам не показали

"Недавно, во время очередных авианалетов врага на позиции наших защитников, нацгвардеец подбил еще два самолета противника. Кроме того, 16 июля около десяти часов вечера ему удалось сбить крылатую ракету! А уже к утру следующего дня он пополнил свою копилку сбитых самолетов еще одной "сушкой"! – говорится в сообщении Нацгвардии.

В мае похвастался тремя сбитыми "су-шками" и обещал, что это не конец

В конце мая сообщалось, что срочник Нацгвардии с позывным Бандит в Запорожской области за полтора месяца сбил уже три вражеских самолета, умело применяя ПЗРК "Игла".

Очередной российский боевой штурмовик СУ-25 "Грач" тогда был сбит молодым человеком 29 мая.

"Я сбил не "уже" три самолета, как говорится, а еще только три самолета и буду уничтожать их до тех пор, пока потребуется – до самой нашей победы!", – тогда уверенно отметил нацгвардеец.

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