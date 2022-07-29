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Сбил 6 самолетов Су-25 РФ и ракету: 19-летнему срочнику Нацгвардии присвоили звание Героя Украины

29 июля 2022, 08:29

ПЗРК Игла он называет "подружкой" и уверен, что впереди у них еще много сбитых российских самолетов.

Су-25 ВВС РФ
Бойцу удалось в течение одних суток сокрушить вражеский Су-25 и крылатую ракету / ДШВ ВСУ

Бойцу Национальной гвардии Украины, 19-летнему военнослужащему срочной службы, который уже сбил из переносного зенитного ракетного комплекса Игла 6 российских боевых самолетов Су-25 и одну ракету, присвоено звание Героя Украины. Об этом заявил начальник оперативного управления Главного управления Нацгвардии Алексей Надточий.

В ходе своего брифинга он рассказал о том, что президент Владимир Зеленский в День государственности присвоил украинскому бойцу звание Героя Украины. Военного, которому 19 лет, уже прозвали "Запорожским мстителем". При помощи ПЗРК он сокрушает вражеские воздушные цели – им уже сбиты 6 боевых самолетов и одна ракета оккупантов.

Читайте такжеБоец ВСУ сбил из ПЗРК Игла Ка-52 Аллигатор войск РФ: уничтожение вертолета врага он посвятил сыну"Так, 16 июля им с ПЗРК была сбита крылатая ракета, а 17 июля - самолет Су-25. Всего на его счету - 7 пораженных целей, из них 6 самолетов и 1 крылатая ракета. Кстати, боец - Герой Украины", - отметил Надточий.

Срочник "Бандит" менее чем за сутки сбил штурмовик Су-25 и ракету РФ

Украинский воин 17 июля, когда о его подвиге узнала все страна, сказал, что главная работа заключается в том, что меньше боевых российских самолетов будут разрушать города Украины.

"В принципе, мне нравится, моим товарищам тоже.... Это не так тяжело, как кажется. Но главное, что это имеет результаты – меньше вражеских самолетов будут разрушать наши города, а их пилоты будут знать, что их вылет может быть последним", - сказал боец.

Свою ПЗРК Игла он называет "подружкой". Воин уверен, что впереди у них еще много результативной работы.

В социальных сетях его стали называть "запорожским мстителем". Известно, что 16 июля ему менее чем за сутки удалось поразить две вражеские цели – около 22:00 он сбил очередной российский штурмовик Су-25, а уже утром, на следующий день, ударом из Иглы остановил крылатую ракету российских оккупантов.

Настоящего имени Героя Украины не называют. Лицо его не показывают. Известно только то, что его псевдоним – "Бандит", а сам он родом из Ивано-Франковской области.

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