Пенсионерка в Москве "сдала" полиции соседку-украинку за слова, что Украина победит/ УНИАН, Reuters

71-летняя россиянка "сдала" полиции свою соседку-украинку за то, что она во время конфликта заявила, что Украина победит Россию в войне, вернет свои территории и уничтожит Крымский мост.

Пенсионерка не была участницей этого конфликта, а просто услышала его. Сначала она проигнорировала это и не совершала никаких действий. Однако через месяц пошла в полицию и донесла на свою соседку Елену. Об этом сообщаетроссийский телеграм-канал Baza.

Ключевым в принятии такого решения для пенсионерки стал постоянный просмотр российской пропаганды по телевизору. Она насмотрелась программ российских пропагандистов, в которых те призывали "быть внимательными", и после этого начала искать "врагов России".

Сразу в ее памяти вынырнула ситуация месячной давности, и россиянка пошла в полицию и заявила на свою соседку.

"Окончательное решение пенсионерка приняла из-за телевизора – по словам пенсионерки, там ей объяснили, будто у украинцев "неизвестно что" в голове, и поэтому сейчас надо быть начеку", – пишут пропагандисты.

Сообщается, что соседка Елена, которая поддерживает территориальную целостность Украины, родом из Одесской области. Ранее она переехала в Москву к мужу.

Ранее сообщалось, что россияне массово бегут из оккупированного Крыма после взрывов, которые произошли на военном аэродроме в Сакском районе 9 августа. Одна из россиянок, которая с семьей покидала Крым, закатила истерику и расплакалась со словами, как она не хочет покидать Алушту, ведь чувствовала себя там "как дома".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада закрыть свои границы для всех граждан страны-агрессора России. В РФ на это отреагировали хамством.

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