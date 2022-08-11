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Когда ждать "парада суверенитетов" в РФ и какие субъекты отделятся первыми – ответ эксперта

11 августа 2022, 03:45

Первыми могут отделиться те субъекты, которые имеют серьезный экономический и культурный потенциал для независимости. И таких в РФ несколько.

Распад России, Игорь Эйдман
Когда РФ проиграет в войне, может начаться парад суверенитетов/ ua.depositphotos.com, Facebook Ейдман

Когда Россия потерпит поражение в войне против Украины и путинский режим зашатается, то в регионах страны-агрессора разгорятся идеи об отделении.

Если сейчас подобные настроения в РФ считают маргинальными, то при обстоятельствах, когда Россия проигрывает войну, такие мысли скорее станут мейнстримом. Об этом рассказал социолог, публицист и автор книг "Система Путина", "Новая национальная идея Путина" и др. Игорь Эйдман в интервью для сайта Главред.

"Если мы вспомним историю Перестройки, то людей, которые бы выступали за независимость, было сначала очень мало, разве что только республики Прибалтики и западная Украина. И такие люди считались маргиналами", – вспоминает он.

Однако ситуация быстро изменилась, и количество сторонников независимости стремительно возросло.

"Но буквально за пару лет они стали сторонниками независимости, в том числе и бывшие номенклатурщики, бывшие партийные боссы, которые годами мекали что-то о пролетарском интернационализме и верности Москве. Поэтому всё может очень быстро измениться", – подчеркнул социолог.

Какие субъекты могут отделиться от РФ первыми

Если в России начнется парад суверенитетов, то первыми могут отделиться те субъекты, которые имеют серьезный экономический и культурный потенциал для независимости.

"Например, Татарстан, который провозгласил свой суверенитет и был на грани выхода из России в ранние ельцинские времена, в 1991-1993 годах. Чечня – это вообще независимое государство Ичкерия, которое было де-факто признано российскими властями как независимое государство в конце 90-х", – отмечает Эйдман.

Такой же потенциал к отделению имеет Якутия – ведь это самый богатый регион, а якуты – культурный народ с четким национальным самосознанием, говорит социолог. По его словам, в этом регионе всегда было движение за независимость и царило негативное восприятие Кремля.

"Даже Тува – казалось бы, самый бедный регион России, но ведь даже он имеет опыт существования в качестве независимого государства. Тувинская Республика формально считалась независимым государством все 20-30-е и большую часть 40-х годов, а после войны ее окончательно аннексировали. Если копнуть, то очень много республик имеет вполне серьезные мотивы и потенциал для независимости", – отмечает социолог.

Ранее сообщалось, что Каховский мост, расположенный вблизи Каховской ГЭС в Херсонской области, стал непригодным к использованию после точных ударов со стороны Вооруженных сил Украины.

Напомним, в результате мощного удара по военному аэродрому на территории аннексированного Крыма погибли по меньшей мере 60 оккупантов, еще 100 ранены. Об этом заявили в украинской разведке.

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