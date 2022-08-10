"Это еще не перелом в войне": экс-посол США в Украине объяснил последствия взрывов в Крыму

Экс-посол США в Украине объяснил последствия взрывов в Крыму/ УНИАН, Telegram

После взрывов на военном аэродроме в Новофедоровке на территории оккупированного Крыму Россия, скорее всего, станет более осторожной и меньше будет использовать полуостров для нанесения ударов по подконтрольным Украине территориям.

Такое мнение высказал бывший посол США в Украине, а ныне глава Центра Евразии в Atlantic Council Джон Хербст, пишет ТСН. При этом он отметил, что это событие – еще не переломный момент в войне.

"Это укрепит мораль украинцев и сделает Москву более осторожной в использовании Крыма для военных ударов по материковой территории Украины", – говорит Хербст.

На вопрос журналистов, могут ли после этого Соединенные Штаты предоставить Украине истребители и ракеты ATACAMS, которые имеют дальность 300 км, дипломат отметил, что на украинские запросы относительно оружия США отвечают медленно и робко.

"Вместе с тем уже выработана модель, по которой через недели или месяцы после отказа Украины по ее запросу, администрация меняет свое мнение. Поэтому, это еще должно произойти с ATACAMS и истребителями", – отметил он.

Американский дипломат подчеркнул, что, по его мнению, со временем США всё-таки дадут Украине как истребители, так и ракеты ATACAMS, однако трудно прогнозировать сроки принятия такого решения и предоставления вооружения.

Также он добавил, что в то же время речь не идет о подготовке украинских пилотов на самолетах НАТО.

Взрывы на аэродроме в Крыму

Ранее сообщалось, что во вторник, 9 августа, прогремели мощные взрывы в Новофедоровке под Евпаторией в захваченном Россией Крыму. Взрывы произошли на аэродроме, с которого взлетают военные самолеты оккупантов, атакующих ракетами мирные города Украины.

Позже стало известно, что по военному аэродрому в Новофедоровке был нанесен удар украинским оружием. Американские журналисты приводят показания высокопоставленного украинского военного, который знаком с ситуацией.

При этом в Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму. В ведомстве напомнили оккупантам о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

Позже в ВСУ рассказали, что на военном аэродроме в Сакском районе в Крыму, где прогремели взрывы, размещалась военная техника и боеприпасы оккупантов. Как стало известно, там погибли по меньшей мере 60 оккупантов, еще 100 ранены.

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