В Киев доставили тела еще 16 погибших защитников Мариуполя / t.me/polkazov и https://ua.depositphotos.com/

В Киев прибыли автомобили с телами 16 украинских защитников из числа бойцов полка Нацгвардии "Азов", которые павших в героических сражениях с русскими оккупантами за Мариуполь. Об этом сообщили на Telegram-канале "Ангелы Азова".

Специалисты проведут генетическую экспертизу, чтобы опознать солдат и передать останки родным для захоронения с почестями.

"Следователи Шевченковского отдела Национальной полиции вместе с Патронатной службой будут оперативно информировать семьи павших героев в случае обнаруженных совпадений ДНК", – говорится в тексте.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ заявили, что российские оккупанты продолжают совершать террористические акты. Они из артиллерии обстреляли колонию в оккупированной Еленовке Донецкой области, где российская армия держала военнопленных украинских защитников.

"По информации командующего Ракетных войск и артиллерии и командования сухопутных войск ВС Украины, по району населенного пункта Еленовка Вооруженные Силы Украины ракетных и артиллерийских ударов не наносили. Ракетные войска и артиллерия ВС Украины, благодаря полученному от стран-партнеров высокоточному оружию, наносят исключительно точные удары только по военным российским объектам", - говорится в сообщении.

До того представители оккупантов, Минобороны РФ, утверждали, что в результате обстрела Еленовки якобы силами ВСУ "погибли 40 украинских военнопленных бойцов и еще 70 оказались ранены".

Другие новости:

Смотрите онлайн новости Донбасса