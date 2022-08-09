УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Зеленский призвал закрыть Запад для россиян: в РФ разразились хамством

9 августа 2022, 16:28

По словам украинского президента, в западные страны не стоит пускать даже так называемых "хороших русских".

Владимир Зеленский, Дмитрий Песков
Зеленский призвал закрыть Запад для россиян/ Офис президента Украины, Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада закрыть свои границы для всех граждан страны-агрессора России.

Об этом Зеленский заявил в интервью The Washington Post. Он отметил, что важнейшие санкции – это закрытие границ, ведь россияне отбирают чужую землю, поэтому должны "жить в своем мире, пока не изменят свою философию".

Он подчеркнул, что не стоит впускать даже так называемых "хороших русских", которые уехали из РФ из-за несогласия с развязыванием войны против Украины.

"Какими бы ни были русские... пусть едут в Россию. Тогда они поймут. Они скажут, что эта война не имеет к ним никакого отношения и что всё население не может нести ответственность, не так ли? Может", – подчеркнул Зеленский.

Он обратил внимание, что русские сами выбрали себе такую власть. Однако даже сейчас, когда они видят, что их страна развязала войну против другого государства, они всё равно не борются против власти в РФ и не пытаются оказать на нее хоть какое-то давление.

У Путина отреагировали на заявление президента Украины по-хамски. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что к такому предложению Зеленского можно относиться только негативно. При этом он начал высказывать свои розовые мечты, якобы никому не удастся изолировать РФ и ее граждан и назвал высказанные президентом Украины идеи "процессом, который не имеет перспектив".

"Душок у таких инициатив не очень хороший, если не сказать большего", – процитировали прихвостня Путина российские пропагандистские медиа.

Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин перед полномасштабным вторжением в Украину много общался с Юрием Ковальчуком, который наиболее приближенный к нему. Ковальчук "подкупил" Путина своей простотой, и теперь он самая влиятельная фигура в окружении российского диктатора. Общение с ним стало одним из толчков к войне.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что прямые переговоры президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина на данный момент не актуальны. Он отметил, что в первые месяцы войны Зеленский был готов встретится с президентом страны-агрессора, но сейчас всё изменилось.

Читайте также:

война в Украине Владимир Зеленский вторжение России Дмитрий Песков россияне
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:45

Эрдоган нашел выгоду в войне: успехи в переговорах использует для предвыборной кампании - Reuters

16:45

Украина уже имеет ракеты с дальностью 200-300 км и ударила ими по Крыму – Андрусив

16:37

Приметы на 10 августа: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы в дом опасность не пришлаВидео

16:33

Тьма для оккупантов была "адской": мэр Мелитополя рассказал об удачной "отработке" ВСУ по врагу

16:28

Зеленский призвал закрыть Запад для россиян: в РФ разразились хамствомВидео

Реклама
16:17

"Будут искать взаимопонимания": эксперт рассказал, как будут развиваться отношения США и Китая

16:12

Эштон Катчер рассказал о жуткой болезни, которая чуть не превратила его в растение

16:08

Паника в Крыму: прогремели мощные взрывы на авиабазе оккупантов РФФотоВидео

16:06

"Нас быстро подожгут": Лукашенко истерично спрогнозировал ухудшение ситуации в БеларусиВидео

15:40

Жара +40 градусов: синоптик назвала области, которые раскалит до максимумаВидео

15:36

РФ не заплатила за транзит через Украину: нефтепровод Дружба остановленВидео

15:30

Потери ВСУ в войне против России снизились втрое: у Зеленского сделали заявление

15:10

Подходили и плакали: российский артист поражен реакцией украинцев на его песни

14:47

Зеленский может отправиться в Индонезию на саммит для личной встречи с Путиным - ПодолякВидео

14:44

Больше всего на Путина влияет Юрий Ковальчук, они много общались перед войной: что о нем известноВидео

14:42

Украина наладит выпуск беспилотников Bayraktar: у Путина закатили истерикуВидео

14:23

Гороскоп на сентябрь 2022: Близнецам – расставание, Весам – большой куш, Козерогам – знаки судьбыВидео

14:10

Отмываем копоть, жир и следы от ручки: как почистить обои в домашних условиях

13:57

В Крыму партизаны накормили военных РФ пирожками с ядом: 8 оккупантов погибли, 18 - в реанимации

13:56

ВСУ ликвидировали двух оккупантов с секретной российской базы в Абхазии

Реклама
13:55

"ВСУ достают и туда": у границы с Крымом взорвали склад РФ с боеприпасамиВидео

13:16

В Пентагоне объяснили, почему не дадут Украине сотни систем HIMARSВидео

13:11

Сменила ухмылку на кислую мину: россиянка в Австрии провоцировала украинок, ее настигла расплатаВидео

13:00

Столп режима Путина тайком хочет договориться с Западом о мире - экс-депутат Госдумы

13:00

Гороскоп на завтра, 10 августа 2022: Девам – обман, Скорпионам – тревога, Рыбам – врагиВидео

12:41

Лукашенко повернет оружие против Путина: Эйдман оценил неожиданный сценарий продолжения войныВидео

12:35

Риск взрыва на Запорожской АЭС: эксперт оценил, может ли РФ подорвать ядерный реакторВидео

11:58

В начале войны Зеленский был готов лично разговаривать с Путиным: Подоляк рассказал, почему все изменилосьВидео

11:50

Умер японский модельер Иссей Мияки

11:47

Украина совершила невероятное: Волкер оценил успехи ВСУ и дал прогноз по срокам войныВидео

11:20

Успенская пустилась в бега после скандала з избиением

11:04

РФ не может обеспечить продвижение в Донецкой области и сконцентрировалась на Юге - разведка БританииВидео

10:58

В Госдуме РФ выдали "влажный" бред о "новом СССР": что заявили

10:51

Эйдман рассказал, какой будет Россия после поражения УкраинеВидео

10:25

"Накопил жене на Ладу": в Украине ликвидировали 24-летнего оккупанта из Хакасии

10:12

"Я пять семей содержу": Арестович рассказал о своих доходахВидео

10:08

60% россиян хотят нового наступления оккупантов на Киев: результаты опроса

10:00

До слез: шведский телеканал показал выступление украинского оркестра в Стокгольмской филармонии и кадры войныВидео

09:42

Поддержавший войну Киркоров восхитился поступком Ротару

09:39

"Воевать будем до последнего россиянина": Подоляк озвучил сроки окончания войны в Украине

Реклама
09:36

Не нужно скупать доллар: в Нацбанке рассказали украинцам, как сберечь деньги

09:25

Блеф России на Запорожской АЭС, или Как Путин хочет сделать из Украины террориста вместо себямнение

09:09

Карма догонит всех: чего ждать и опасаться в полнолуние 12 августаВидео

08:54

"Патологический трус": эксперт пояснил, болен ли Путин и кому выгодны слухи о его скорой смертиВидео

08:40

Элита армии РФ стала удобрением в Украине: ВСУ разбили полк десантников из Костромы

08:25

Гороскоп на сегодня, 9 августа 2022: Ракам – обиды, Девам – деньги, Рыбам – опасностьВидео

07:58

"Жена хочет свой сад у дома": российский учитель собрался "осваивать" Запорожье

07:43

Поставки ЗРК NASAMS в Украину готовятся и приедут в течение нескольких месяцев - Пентагон

07:22

ВСУ на Юге за сутки уничтожили ЗРПК Панцирь-С1 и более 20 оккупантов

06:47

Оккупанты два месяца не забирали тело: ВСУ сбили лучшего российского пилота вертолета Ка-52

©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять