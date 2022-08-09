Зеленский призвал закрыть Запад для россиян: в РФ разразились хамством

Зеленский призвал закрыть Запад для россиян/ Офис президента Украины, Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада закрыть свои границы для всех граждан страны-агрессора России.

Об этом Зеленский заявил в интервью The Washington Post. Он отметил, что важнейшие санкции – это закрытие границ, ведь россияне отбирают чужую землю, поэтому должны "жить в своем мире, пока не изменят свою философию".

Он подчеркнул, что не стоит впускать даже так называемых "хороших русских", которые уехали из РФ из-за несогласия с развязыванием войны против Украины.

"Какими бы ни были русские... пусть едут в Россию. Тогда они поймут. Они скажут, что эта война не имеет к ним никакого отношения и что всё население не может нести ответственность, не так ли? Может", – подчеркнул Зеленский.

Он обратил внимание, что русские сами выбрали себе такую власть. Однако даже сейчас, когда они видят, что их страна развязала войну против другого государства, они всё равно не борются против власти в РФ и не пытаются оказать на нее хоть какое-то давление.

У Путина отреагировали на заявление президента Украины по-хамски. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что к такому предложению Зеленского можно относиться только негативно. При этом он начал высказывать свои розовые мечты, якобы никому не удастся изолировать РФ и ее граждан и назвал высказанные президентом Украины идеи "процессом, который не имеет перспектив".

"Душок у таких инициатив не очень хороший, если не сказать большего", – процитировали прихвостня Путина российские пропагандистские медиа.

Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин перед полномасштабным вторжением в Украину много общался с Юрием Ковальчуком, который наиболее приближенный к нему. Ковальчук "подкупил" Путина своей простотой, и теперь он самая влиятельная фигура в окружении российского диктатора. Общение с ним стало одним из толчков к войне.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что прямые переговоры президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина на данный момент не актуальны. Он отметил, что в первые месяцы войны Зеленский был готов встретится с президентом страны-агрессора, но сейчас всё изменилось.

Читайте также: