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Больше всего на Путина влияет Юрий Ковальчук, они много общались перед войной: что о нем известно

9 августа 2022, 14:44

Ковальчук "подкупил" Путина своей простотой, и теперь он самая влиятельная фигура в окружении российского диктатора.

Владимир Путин, российские войска
Больше всего на Путина влияет Юрий Ковальчук/ Reuters

Российский диктатор Владимир Путин перед полномасштабным вторжением в Украину много общался с Юрием Ковальчуком, который наиболее приближен к нему.

В тот период времени российский президент мало с кем общался, поэтому основное влияние на него имело ближайшее окружение, а также псевдонаучные исторические книги, которые ему приносили. Об этом рассказал -Госдумы РФ, бизнесмен Илья Пономарев в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

"Если говорить серьезно, то его основным собеседником был Юрий Ковальчук, человек достаточно специфический. Путин явно начитался всяких псевдонаучных исторических книг, которые ему приносили. Он поэтому их часто цитирует на всех возможных пресс-конференциях. Он был резко ограничен в доступе к людям", – отмечает Пономарев.

А так как он мало общался с разными людьми, то не проявлял свой основной талант – манипулировать другими. И такая его частичная изоляция имела следствием то, что он перестал понимать, где правда, а где ложь: "где ему глаза замыливают, где в папочках заносят, чтобы бюджеты получить", рассказывает бывший депутат Госдумы России.

"И в итоге (Путин – ред.) принял те решения, которые оказались для него самоубийственными. На самом деле Путин уже мертв. Просто он об этом еще не знает. Это уже жизнь после смерти, зомби, который вскоре отправится в могилу", – говорит Пономарев.

Ковальчук "подкупил" Путина своей простотой

Юрий Ковальчук имел и имеет сильное влияние на российского диктатора. Ковальчук – ближайший соратник Путина, который знаком с ним с начала 1990-х годов, российский предприниматель, основной акционер и бывший председатель совета директоров банка "Россия".

"Я не помню, как они познакомились, искренне говоря. Его привел к Путину то ли Якунин, то ли Чемезов. То есть его привели чекисты, кто-то из этих ребят. А Ковальчук к тому же парень очень прост в общении. Он как раз у Путина вызывает ощущение – не что ему что-то от вождя надо, а "пошли в хоккей поиграем". Вот этот дворец пресловутый в Геленджике – это именно из этой группы. Ковальчук на самом деле для Путина создавал условия, чтобы он избежал власти. И много раз об этом говорил: "Тебе отдохнуть надо. Ты же себя загонишь", - рассказывает Пономарев.

То есть Путин чувствует, что Ковальчук якобы не гонится за деньгами, а искренне ему сочувствует, и поэтому путинский соратник сейчас имеет такое влияние.

Ковальчук был против начала войны в Украине

Однако парадокс заключается в том, что сам Ковальчук был против начала этой войны.

"То есть всё равно решение принял сам вождь. Но на основе, к сожалению, и общения, которое они имели. Вот на основе этих книг. А Ковальчук такой человек, который старается сам в политику не лезть. Он не навязывает политических решений. Он скорее предлагает Путину людей, которые могут эти решения реализовывать", – говорит бывший депутат российской Госдумы.

Также Пономарев отметил, что у Юрия Ковальчука украинские корни.

Напомним, согласно опросу, 60% россиян выступают за новое наступление путинской армии на Киев. Такие результаты дал опрос, который провела социологическая служба Russian Field.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что прямые переговоры президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина на данный момент не актуальны. Он отметил, что в первые месяцы войны Зеленский был готов встретится с президентом страны-агрессора, но сейчас всё изменилось.

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