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60% россиян хотят нового наступления оккупантов на Киев: результаты опроса

9 августа 2022, 10:08

Почти две трети опрошенных респондентов-мужчин (62%) заявили, что готовы лично принять участие в войне против Украины, если им представится такая возможность.

Путин Россия
60% россиян хотят нового наступления оккупантов на Киев: результаты опроса / Коллаж Reuters, УНИАН

60% россиян выступают за новое наступление путинской армии на Киев. Такие результаты дал опрос, который провела социологическая служба Russian Field.

Мнение о том, что война России против Украины затянулась, поддержали 59% участников опроса: 33% заявили "определенно", а 26% – "скорее" затянулась. Обратного мнения придерживаются 28% респондентов, а 13% затруднились или отказались отвечать на этот вопрос. Тогда как 41% опрошенных признались, что "устали от новостей о ходе войны в Украине", но большинство (56%) таких ощущений не испытывают.

Почти две трети опрошенных мужчин (62%) заявили, что готовы лично принять участие в этой войне, если им представится такая возможность. Но вот желающих помочь оккупантам материально оказалось немного ‒ 67% вообще не готовы жертвовать собственные средства в поддержку боевых действий, а 12% согласны тратить на это не более тысячи рублей в месяц.

Напомним, ранее сообщалось о том, что территориальные уступки для достижения мира в Украине недопустимы для 82% украинцев. Об этом свидетельствовали результаты предыдущего опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Согласно результатам исследования, опубликованным на сайте КМИС, лишь 10% респондентов полагают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий, и еще 8% затруднились с ответом.

Во всех регионах Украины большинство населения против любых территориальных уступок. На западе, юге и в центре Украины такого мнение придерживается 83-85% опрошенных, допускают возможность уступок 8-9% опрошенных. Даже на Востоке, где сейчас идут интенсивные бои, 68% против уступок, а готовы на уступки только 19%.

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Автор: Егор Бунин
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