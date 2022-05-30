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78% украинцев категорически против любых уступок россиянам: новый опрос

30 мая 2022, 19:45

За три месяца полномасштабной российской военной агрессии против Украины украинцы стали гораздо жестче относиться к любым уступкам россиянам.

Украина МИД
78% украинцев категорически против любых уступок россиянам: новый опрос / коллаж фото УНИАН

Жители центральных и западных областей Украины за время полномасштабного вторжения России стали гораздо более негативно относиться к любым уступкам агрессору и верят в победу Украины. Об этом говорят результаты социологического исследования, который провел фонд "Демократические инициативы" с 7 по 15 мая.

По состоянию на май 2022 78% респондентов высказались против уступок России. Отказаться от вступления в НАТО ради мира с Россией готовы только 7% опрошенных.

К слову, в феврале 2022 года против любых уступок России было только 43% опрошенных. Отказаться от вступления в НАТО готово было 14%.

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Никакие территориальные уступки для достижения мира в Украине не допустимы для 82% украинцев, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Согласно результатам исследования, опубликованным на сайте КМИС, лишь 10% респондентов полагают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий, и еще 8% затруднились с ответом.

Во всех регионах Украины большинство населения против любых территориальных уступок. На западе, юге и в центре Украины такого мнение придерживается 83-85% опрошенных, допускают возможность уступок 8-9% опрошенных. Даже на Востоке, где сейчас идут интенсивные бои, 68% против уступок, а готовы на уступки только 19%.

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Автор: Егор Бунин
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