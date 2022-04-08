УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

91% жителей Украины не верят в тезис "россияне и украинцы – один народ": новый опрос

8 апреля 2022, 13:53

Кроме того, во всех регионах Юга и Востока Украины более половины опрошенных в принципе не могут поверить в восстановление дружбы между народами.

Украинцы
91% жителей Украины не верят в тезис "россияне и украинцы – один народ" / УНИАН

Абсолютное большинство украинцев (91%) не поддерживают тезис о, что "россияне и украинцы – один народ". Об этом свидетельствует общенациональный опрос украинцев социологической группы "Рейтинг".

Однако 46% не верят в то, что восстановление дружеских отношений в перспективе невозможно. Стоит отметить, что за последний месяц в полтора раза возросло количество тех, кто считает, что восстановление дружеских отношений украинцев с россиянами вообще невозможно — с 42% до 64%.

При этом 22% респондентов считают, что это может случиться не менее чем через 20-30 лет. Тех, кто видит такое примирение в перспективе до 15 лет, – около 10%.Читайте также90% украинцев считают, что заплатить за отстраивание Украины после войны должна Россия - опрос

Напомним, ранее сообщалось - 81% американцев считают Украину дружественной либо союзной страной, а 71% считают Россию вражеским государством.

Об этом говорится в данных опроса проекта YouGov. Это наивысший показатель среди всех стран в опросе. И он даже выше, чем у Северной Корее и Ирана.

Другие новости:

Автор: Егор Бунин
viber
российское вторжение социологический опрос новости Украины
Реклама
Популярное
Погода на Пасху: синоптики рассказали, каких ждать сюрпризовПогода на Пасху: синоптики рассказали, каких ждать сюрпризов "Украли матрас и забыли квашеные огурцы": Скрипка показал, как у него дома "гостевали" оккупанты"Украли матрас и забыли квашеные огурцы": Скрипка показал, как у него дома "гостевали" оккупанты "Таскали за волосы и издевались": под Киевом оккупанты зверски изнасиловали двух сестер"Таскали за волосы и издевались": под Киевом оккупанты зверски изнасиловали двух сестер Может сбросить бомбу на Киев или Харьков: военный оценил риск того, что Путин начнет ядерную войнуМожет сбросить бомбу на Киев или Харьков: военный оценил риск того, что Путин начнет ядерную войну Настя Каменских разрыдалась прямо на сцене в ИспанииНастя Каменских разрыдалась прямо на сцене в Испании
Поддержите Главред

Последние новости

13:59

"Не копай, здесь газ": оккупанты рыли окопы по трубам, ибо не верили в наличие в селе газоснабжения

13:53

91% жителей Украины не верят в тезис "россияне и украинцы – один народ": новый опрос

13:22

"Уж сколько их упало в бездну": Тодоренко не сдержалась после гибели экс-бойфренда в Буче

13:13

Лукашенко сделал свой перечень "недружественных государств", но без УкраиныВидео

12:55

Клопотенко ответил на бред Захаровой об украинском борщеВидео

Реклама
12:47

ВСУ сбили вражеский вертолет Ка-52 за 16 миллионов долларов метким выстрелом из Стугны

12:41

Переговоры Украины и России: Подоляк заявил, что сроков проведения следующей встречи нет

12:31

Победа Путина для России хуже поражениямнение

12:28

Ударили ракетой "Точка-У": Зеленский отреагировал на обстрел вокзала в Краматорске, где погибли десятки людей

12:28

В МИУ рассказали, как наводят порядок на освобожденных территориях Киевщины, Сумщины и Черниговщины

12:19

Чернигов получил месячный запас еды и первые стройматериалы для восстановления – Тимошенко

12:16

Эмоциональный фон переговоров Украины и России изменился: Подоляк раскрыл деталиВидео

12:14

Снизить стресс и тревожность – 7 натуральных успокоительных

12:06

В Украине отправили на тот свет 55 российских элитных десантников: в Сети привели данные

11:39

Макрон заявил, что Франция готова стать гарантом безопасности УкраиныВидео

11:36

Оккупанты обстреляли вокзал в Краматорске - более 30 человек погибли, более 100 раненых

11:35

В сеть попали фотографии "знакомой" Путина: Эрмитаж отдыхает

11:27

Путин, вероятно, не будет захватывать Киев - руководитель ПентагонаВидео

11:14

"Я знала, что он такой": Елена Кравец призналась, о чем говорит с Зеленским во время войныВидео

11:10

Пуля прошла через голову: жительница Бучи рассказала, как оккупанты застрели мать у нее на глазахВидео

Реклама
11:08

Почему Штатам выгодна затяжная война в Украинемнение

10:54

Легендарный Pink Floyd, впервые за 30 лет выпустил песню и посвятил ее УкраинеВидео

10:30

Гороскоп на завтра, 9 апреля 2022: Тельцам – зависть, Скорпионам – удача в деньгах

10:30

Приметы на 9 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

10:26

Мама Наташи Королевой "попрощалась" с зятем-путинистом Тарзаном и поддержала Украину

10:23

Еще одна война России против Украины неизбежна: Арестович назвал сроки нового вторжения

09:52

На Херсонщине оккупанты изнасиловали 16-летнюю беременную девушку и 78-летнюю пенсионерку

09:21

В Буче маленький мальчик носит еду на могилу мамы, которая умерла в подвале под обстреламиВидео

09:12

Кремль стремится вернуть Украину в каменный век и устроить ей второй Голодомормнение

08:24

Захватчик забоялся украинского дрона и привел его на позиции: артиллерия ВСУ уничтожила их

07:52

Уничтожены танки, самолет и 90 агрессоров: в ВСУ рассказали о боях на восточном направлении

07:16

В Гааге адвокат диктаторов рассказал, как могут арестовать ПутинаВидео

06:43

Скандальный экс-нардеп Добкин стал дьяконом Московского патриархата

06:36

Россию исключили из Совета ООН по правам человека: три последствиямнение

06:29

Гороскоп на сегодня, 8 апреля 2022: Девам – неприятный разговор, Козерогам – происки недругов

06:17

ВСУ освободили Сумщину от русских агрессоров - губернатор

05:54

Бойцы ВСУ на Луганщине приземлили дорогостоящий беспилотник оккупантов "Орлан-10"

05:27

Путинская война против Украины сделала Россию международным изгоем - БайденВидео

05:00

Украина с Крымом и Донбассом и решение Путина: генерал США назвал сценарий по войнеВидео

04:30

В СНБО поведали, готова ли Украина к химическим атакам со стороны РФВидео

Реклама
04:02

"Вряд ли отвоюем юг": эксперт раскрыл сценарий и сроки окончания войныВидео

03:40

Достаем зонты и пуховики: украинцев предупредили о дождях и похолодании

03:07

Любимец украинок Виталий Ким рассказал о реакции жены на поклонниц в сети

02:33

Финансовый гороскоп на неделю 11-17 апреля: Весам – возможности заработка, Скорпионам – потери

02:00

Украина "дает по яйцам" России и Путину: экс-министр иностранных дел Польши восхитился ЗеленскимВидео

01:35

Переворот в РФ невозможен, но есть сценарий, при котором война в Украине быстро закончится - экспертВидео

00:51

Приметы на 8 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:44

Венедиктова сообщила о зверствах орков по отношению детей в Бородянке

00:42

"Используют трупы украинцев как декорации": Зеленский рассказал о циничных планах оккупантовВидео

00:12

ПВО будет сбивать самолеты России, направляющиеся в Приднестровье

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять