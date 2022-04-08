91% жителей Украины не верят в тезис "россияне и украинцы – один народ": новый опрос

91% жителей Украины не верят в тезис "россияне и украинцы – один народ" / УНИАН

Абсолютное большинство украинцев (91%) не поддерживают тезис о, что "россияне и украинцы – один народ". Об этом свидетельствует общенациональный опрос украинцев социологической группы "Рейтинг".

Однако 46% не верят в то, что восстановление дружеских отношений в перспективе невозможно. Стоит отметить, что за последний месяц в полтора раза возросло количество тех, кто считает, что восстановление дружеских отношений украинцев с россиянами вообще невозможно — с 42% до 64%.

При этом 22% респондентов считают, что это может случиться не менее чем через 20-30 лет. Тех, кто видит такое примирение в перспективе до 15 лет, – около 10%.Читайте также90% украинцев считают, что заплатить за отстраивание Украины после войны должна Россия - опрос

Напомним, ранее сообщалось - 81% американцев считают Украину дружественной либо союзной страной, а 71% считают Россию вражеским государством.

Об этом говорится в данных опроса проекта YouGov. Это наивысший показатель среди всех стран в опросе. И он даже выше, чем у Северной Корее и Ирана.

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