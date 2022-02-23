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45% россиян поддерживают признание Путиным "ЛДНР" - результаты опроса

23 февраля 2022, 15:55

Как утверждают социологи из российского "Левада-Центра", признание группировок "ЛДНР" поддерживают в основном пожилые и малообразованные россияне.

Владимир Путин
Владимир Путин / Reuters

Признание властями России и президентом РФ Владимиром Путиным террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" поддерживает "консервативное большинство" - около 45% населения Российкой Федерации. Об этом говорит научный руководитель социологической организации "Левада-Центр" Лев Гудков.

Как говорит социолог, в такую группу входят пожилые и малообразованные люди, которые живут в небольших населенных пунктах. И для таких людей по-максимуму важна риторика президента Владимира Путина. Против признания "ДНР" и "ЛНР", отмечает Гудков, выступают примерно 40% россиян ‒ в основном молодые образованные жители мегаполисов.

"Мы видим поляризацию в отношении Украины, когда молодежь чаще симпатизирует Украине, позитивно относится, а люди старше 40 лет преимущественно негативно относятся", — пояснил социолог.

Гудков также отметил, что за последние восемь лет у россиян резко снизилась поддержка идеи ввести Донбасс в состав России.

"Потому что люди понимают, что это ухудшение собственного экономического положения, а ситуация в стране резко ухудшилась из-за пандемии и инфляции", ‒ сказал социолог из "Левада-центра" (организацию, к слову, власти РФ считают "иностранным агентом").

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У официальной российской социологической организации "Всероссийский центр изучения общественного мнения" (ВЦИОМ) данные по поводу поддержкой россиян признания "ДНР" и "ЛНР" вышли другими.

Скорее поддерживают решение Владимира Путина о "признании независимыми Донецкой и Луганской народных республик" 73% респондентов, скорее не поддерживают – 16% респондентов, а 11% респондентов затруднились с ответом.

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Россия признала "ЛДНР" на Донбассе

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ об официальном признании Москвой так называемых "ДНР" и "ЛНР" на оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Вместе с Пушилиным и Пасечником он подписал договора о дружбе с "республиками".

В тот же вечер Россия ввела войска на захваченный Донбасс.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего обращения к нации сделал заявление о том, что признание Россией "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе сигнализирует о выходе Москвы из Минских соглашений. Официальный Киев инициировал консультации в рамках Будапештского меморандума, срочную встречу в нормандском формате и оставляет за собой право индивидуальной и коллективной обороны.

Государственная Дума РФ уже 22 февраля ратифицировала "договора о дружбе" РФ с "ЛДНР".

Позже данные "соглашения" одобрили в Совфеде. После подписания Путиным законов о ратификации Россия официально признала "суверенитет" так называемых "ДНР" и "ЛНР".

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