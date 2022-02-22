Военные базы и паспорта: Госдума РФ ратифицировала "договор о дружбе" с "ЛДНР"

За "соглашения" России и "ЛДНР" проголосовали 400 депутатов / Скриншот YouTube-трансляция Intime

Государственная Дума России единогласно в трех чтениях проголосовала за ратификацию так называемых "соглашений о дружбе" с российскими незаконными образованиями "ДНР" и "ЛНР" на оккупированном Донбассе. Решение поддержали единогласно все депутаты.

Госдума РФ во вторник, 22 февраля, единогласно проголосовала за подписанные ранее президентом России Путиным и главарями "ДНР" и "ЛНР" Пушилиным и Пасечником "договоры о дружбе" между Москвой и оккупированными Донецком с Луганском.

За проголосовали все 400 российских парламентария.

РБК сообщает, что в МИД РФ заявили о признании Москвой "ДНР" и "ЛНР" в рамках тех "границ", в которых они осуществляют свои "властные полномочия".

"Россия признает ДНР и ЛНР в границах, в рамках которых руководство ДНР и ЛНР реализуют свои властные полномочия и юрисдикцию", - сказал замглавы МИД Андрей Руденко.

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Напомним, договора о "дружбе" России с "ЛДНР" предусматривают возможность строительства баз на территориях участников соглашения, российскую паспортизацию на оккупированном Донбассе и совместную "охрану границ".

Признание Россией "ЛДНР" на Донбассе

Российский президент Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании Россией "государственности" так называемых "ДНР" и "ЛНР" на оккупированном Донбассе. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечником подписали договор о дружбе.

Российская Федерация в рамках указа Путина ввела свои войска на оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего обращения к нации сказал, что признание Москвой "ЛДНР" может означать выход российской стороны из "Минска". Глава государства подчеркнул, что Киев в связи с такими обстоятельствами инициирует консультации в рамках Будапештского меморандума, срочный саммит в нормандском формате и оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную оборону.

Госдума России во вторник, 22 февраля, планирует ратифицировать соглашения, подписанные Москвой с "ЛДНР". В парламенте не уточняют, в каких границах они собираются признать российские образования на захваченном Донбассе.

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