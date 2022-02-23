"Накажите Путина жестче и сейчас": в Британии пресса жестко прореагировала на признание президентом РФ "ЛДНР"

Владимир Путин / Reuters

Антон Геращенко, бывший нардеп и заместитель министра внутренних дел Арсена Авакова, а ныне ‒ советник теперешнего главы ведомства Дениса Монастырского обратил на своей странице в Facebook внимание на то, как резко изменилась риторика западной прессы, прежде всего британской, после того, как президент РФ Владимир Путин признал террористические группировки "ЛДНР".

Геращенко выложил обложки крупнейших британских газет ‒ в том числе Daily Mail, The Sun, Daily Mirror, Daily Star, Daily Express.

На первых страницах этих изданиях были вынесены такие заголовки: "Борис, останови безумного Влада", "Мир возмущен, когда танки Влада катятся", "Вон грязные русские деньги из Соединенного королевства ‒ и немедленно", "Накажите Путина жестко и сейчас", Путин подводит Европу на грань войны", "Путин готов к кровопролитию".

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Россия признала "ЛДНР" на Донбассе

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ об официальном признании Москвой так называемых "ДНР" и "ЛНР" на оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Вместе с Пушилиным и Пасечником он подписал договора о дружбе с "республиками".

В тот же вечер Россия ввела войска на захваченный Донбасс.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего обращения к нации сделал заявление о том, что признание Россией "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе сигнализирует о выходе Москвы из Минских соглашений. Официальный Киев инициировал консультации в рамках Будапештского меморандума, срочную встречу в нормандском формате и оставляет за собой право индивидуальной и коллективной обороны.

Государственная Дума РФ уже 22 февраля ратифицировала "договора о дружбе" РФ с "ЛДНР".

Позже данные "соглашения" одобрили в Совфеде. После подписания Путиным законов о ратификации Россия официально признала "суверенитет" так называемых "ДНР" и "ЛНР".