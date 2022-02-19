Минские соглашения впали в агонию: Геращенко раскрыл суть "эвакуации" жителей ОРДЛО

Коллаж, фото УНИАН

Заявления главарей "Л/ДНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника об эвакуации людей с оккупированных территорий в Российскую Федерацию указывают на то, что Минские соглашения окончательно агонизируют. Такое мнение выразил бывший заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своем канале в Telegram.

Как утверждает выборах на Донбассе не может быть речи, если боевики и россияне "нагло врут своим заложникам" про несуществующее наступление Вооруженных сил Украины.

"Мы ответим на это правдой, показав всему миру, что ВСУ прочно стоят на своих позициях и не собираются наступать, подыгрывая врагу", – подчеркнул он.

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Обстрелы и эвакуация жителей ОРДЛО