Минские соглашения впали в агонию: Геращенко раскрыл суть "эвакуации" жителей ОРДЛО

Антон Геращенко считает, что сейчас россиянами готовятся масштабные провокации с еще более массированными обстрелами подконтрольной Украине территории.
Заявления главарей "Л/ДНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника об эвакуации людей с оккупированных территорий в Российскую Федерацию указывают на то, что Минские соглашения окончательно агонизируют. Такое мнение выразил бывший заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своем канале в Telegram.
Как утверждает выборах на Донбассе не может быть речи, если боевики и россияне "нагло врут своим заложникам" про несуществующее наступление Вооруженных сил Украины.
"Мы ответим на это правдой, показав всему миру, что ВСУ прочно стоят на своих позициях и не собираются наступать, подыгрывая врагу", – подчеркнул он.
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Обстрелы и эвакуация жителей ОРДЛО
- В четверг, 17 февраля, во время обстрела со стороны временно оккупированных территорий ОРЛО один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской на Луганщине. Детей и персонал пришлось эвакуировать, их отвели в безопасное место. Дети не пострадали потому, что были на занятиях в другом помещении. Однако трое работников садика получили контузии и были доставлены в больницу.
- Через полтора часа оккупанты обстреляли поселок Врубовка Северодонецкого района. В результате обстрела было повреждено здание местной школы, в которой на момент атаки находились 30 учеников и 14 педагогов. Дети и взрослые вынуждены были спасаться в подвале школы.
- 18 февраля главари боевиков "ДНР" и "ЛНР" выступили с заявлением, в котором призвали жителей ОРДЛО немедленно эвакуироваться на территорию России.
Автор: Дмитрий Видоменко