Предлог для операции против Украины: в Госдепе объяснили внезапную эвакуацию с "ДНР" и "ЛНР"

Таким образом РФ может осуществить агрессию в сторону Украины.
В Государственном департаменте США отреагировали на новости о том, что главы самопровозглашенных "ЛДНР" объявили о начале эвакуации населения в Россию.
"США рассматривают эвакуацию и взрывы в Донбассе, как предлог для операции против Украины", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства США, пишет РИА Новости.
Обострение ситуации на Донбассе
В четверг, 17 февраля, во время обстрела со стороны временно оккупированных территорий ОРЛО один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской на Луганщине. Детей и персонал пришлось эвакуировать, их отвели в безопасное место. Дети не пострадали потому, что были на занятиях в другом помещении. Однако трое работников садика получили контузии и были доставлены в больницу.
Через полтора часа оккупанты обстреляли поселок Врубовка Северодонецкого района. В результате обстрела было повреждено здание местной школы, в которой на момент атаки находились 30 учеников и 14 педагогов. Дети и взрослые вынуждены были спасаться в подвале школы.
Читайте такжеСирены, огромные очереди и сбой связи: что сейчас происходит в ОРДЛО18 февраля главари боевиков "ДНР" и "ЛНР" выступили с заявлением. По их словам, в ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский якобы отдаст приказ вооруженным силам Украины переходить в наступление и реализовывать "план вторжения" в "ЛДНР".
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