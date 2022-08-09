'ВСУ достают и туда': у границы с Крымом взорвали склад РФ с боеприпасами

Под Геническом прогремели взрывы / Скриншот

Во вторник утром, 9 августа, в оккупированном РФ Геническом районе Херсонской области прогремели взрывы на складах российских захватчиков.

В воздух взлетают боезапасы, которые россияне разместили на территории исследовательской станции рядом с пгт Новоалексеевка Генического района, сообщает телеграм-канал Варта Генічеського району.

"Сейчас идет детонация склада орков с 07:20 на территории исследовательской станции, рядом с пгт Новоалексеевка Генического района", - говорится в сообщении.

В свою очередь телеканал ICTV сообщает со ссылкой на соцсети, что взрывы также прогремели в самом оккупированном Геническе и в Мелитополе.

"В Мелитополе утро началось с одного взрыва, который слышали жители села Мирное. После этого клубы черного дыма поднялись над Новым Мелитополем. В южной части города второе утро стоит гул от техники. Оккупанты, вероятно, перегоняют тяжелую технику в районе села Садовое", – говорится в сообщении.

Как уточнил в Facebook депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, в Геническом районе сдетонировал вражеский склад с боеприпасами.

"Геническ можно поздравлять с почином. Теперь ВСУ достают и туда. С утра более полутора часов детонировали боеприпасы россиян на опытной станции (грубо говоря между Партизанами и Новоалексеевкой). Ждем официальных уведомлений", - сообщил он.

Хлань отметил, что Генический район находится на административной границе с Крымом.

"Что ж, теперь безопасных участков в Херсонской области для россиян больше нет", - добавил он.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области в результате ударов по российским оккупантам уничтожено шесть вражеских складов с боеприпасами.

Как сообщили в оперативном командовании Пивдень, склады РФ находились в Бериславском и Херсонском районах.

Украинские защитники уточнили, что нанесли четыре авиационных удара по скоплению противника, двум опорным пунктам и складам боеприпасов в Бериславском и Херсонском районах.

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