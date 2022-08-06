Мощный удар ВСУ: на Херсонщине уничтожили десятки оккупантов, выжгли 6 складов РФ

Украинские защитники нанесли четыре авиационных удара по скоплению противника.
В Херсонской области в результате ударов по российским оккупантам уничтожено шесть вражеских складов с боеприпасами.
Как сообщили в оперативном командовании Пивдень, склады РФ находились в Бериславском и Херсонском районах.
Украинские защитники уточнили, что нанесли четыре авиационных удара по скоплению противника, двум опорным пунктам и складам боеприпасов в Бериславском и Херсонском районах.
При этом бойцы ВСУ уничтожили:
- 79 российских оккупантов;
- четыре танка Т-72;
- две самоходные гаубицы Мста-С;
- артиллерийскую установку;
- радиолокационную станцию;
- командно-штабную машину;
- 10 единиц бронированной техники;
- 11 единиц автомобильной техники.
В ОК Пивдень добавили, что поразили два пункта управления 76-й десантно-штурмовой дивизии и 49-й армии в Чернобаевке, командно-наблюдательный пункт вражеской БТГ в Брускинском и район сосредоточения вооружения и техники в Олешках.
Напомним, на Херсонском направлении бойцы Вооруженных сил Украины продолжают продвигаться, заявила начальник пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.
По словам советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, в захваченной Россией Херсонской области находится около 12-15 тысяч вражеских военных. Россияне будут сдаваться в плен силам обороны Украины еще до того, как ВСУ перейдут к контрнаступательной операции. Украинская армия уже атакует объекты оккупантов с помощью РСЗО HIMARS.
Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко ранее заявил, что Украина освободит оккупированные территории на юге Украины, в том числе и аннексированный еще в 2014 году Крым.
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