В Крыму партизаны накормили военных РФ пирожками с ядом: 8 оккупантов погибли, 18 - в реанимации

"Угощение" передали российским захватчикам в госпиталь - там они лечились после участия в войне в Украине.
В аннексированном Россией Крыму украинские партизаны передали в больницу российским оккупантам пирожки, в которых был крысиный яд. В результате восемь путинских солдат погибли, 18 - в реанимации.
Об этом пишет издание Obozrevatel со сслылкой на собственные источники.
Отмечается, что расплата настигла оккупантов, которые лечили ранения, полученные на войне в Украине, в 1472-м военно-морском клиническом госпитале МО РФ в Севастополе.
Как сообщал Главред, подобные случаи происходили и ранее. В частности, в марте восемь российских оккупантов вернулись домой в цинковых гробах после того, как украинская бабушка угостила их пирожками с ядом.
В Бородянке Киевской области местный дедушка "угостил" кадыровцев отравленной брынзой. Как рассказал пенсионер, он приготовил угощение для захватчиков на крысином яде.
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