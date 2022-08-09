В Крыму партизаны накормили военных РФ пирожками с ядом: 8 оккупантов погибли, 18 - в реанимации

Солдат РФ отравили пирожками / Фото УНИАН, pixabay.com

В аннексированном Россией Крыму украинские партизаны передали в больницу российским оккупантам пирожки, в которых был крысиный яд. В результате восемь путинских солдат погибли, 18 - в реанимации.

Об этом пишет издание Obozrevatel со сслылкой на собственные источники.

Отмечается, что расплата настигла оккупантов, которые лечили ранения, полученные на войне в Украине, в 1472-м военно-морском клиническом госпитале МО РФ в Севастополе.

Как сообщал Главред, подобные случаи происходили и ранее. В частности, в марте восемь российских оккупантов вернулись домой в цинковых гробах после того, как украинская бабушка угостила их пирожками с ядом.

В Бородянке Киевской области местный дедушка "угостил" кадыровцев отравленной брынзой. Как рассказал пенсионер, он приготовил угощение для захватчиков на крысином яде.

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