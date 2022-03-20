Угостила пирожками с ядом: украинская бабушка отправила 8 оккупантов домой в гробах

Потери россии в войне с Украиной огромны / Фото: news.vice.com/Harriet Salem

Восемь российских оккупантов вернулись домой в цинковых гробах после того, как украинская бабушка угостила их пирожками с ядом.

Об этом рассказал по телефону своей девушке один из захватчиков. Аудиоперехват разговора опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко.

В разговоре военный РФ жаловался, что военное командование России бросило их умирать в Украине, из-за чего захватчикам приходится мародерить и грабить продуктовые магазины.

"Потерь очень много... Страшно это все, страшно! Нас бросили. Вся 42-я дивизия, вся наша рота выведена в Джанкой, а нас откомандировали сюда. Сухие пайки закончились, жрать нечего. Мы вчера пошли утку украли. Если получится магазин бомбануть - сигареты оттуда забираем, продукты. Потому что ничего нет, понимаешь. Мы голодаем", - рассказал оккупант.

Он также рассказал об огромных потерях российской армии в войне с Украиной. Оккупанты отправляют обратно в РФ множество гробов с убитыми военными, их трупы привозят КамАЗами.

Есть и небоевые потери, которым поспособствовала украинская бабушка. По словам оккупанта, мирная жительница накормила россиян отравленными пирожками, после чего в РФ отправились восемь цинковых гробов.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика.

Как сообщал Главред, Вооруженные силы Украины продолжают сдерживать врага по всем основным направлениям и наносят российским войскам невиданные потери. Отдельные подразделения оккупантов уничтожены на 80-90%. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время видеообращения в ночь на 20 марта.

По словам президента, в местах особо жестоких боев передний край украинской обороны завален трупами российских солдат, которые никто не забирает. Напротив — за ними гонят в наступление новые части.

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