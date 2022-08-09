В начале войны Зеленский был готов лично разговаривать с Путиным: Подоляк рассказал, почему все изменилось

Владимир Зеленский, Владимир Путин / УНИАН, скриншот

Прямые переговори президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина на данный момент неактуальны.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью BBC отметил, что в первые месяцы войны Зеленский был готов встретится с президентом страны-агрессора, но сейчас все изменилось.

"Президент Зеленский – абсолютно прагматический человек. Он исходит из того, что можно минимизировать любые потери или негативные последствия, если эффективно и быстро работать здесь и сейчас. И в первые месяцы войны президент, как вы помните, не раз говорил, что он готов лично разговаривать с Путиным. Другое дело, что президент осознает, что Россия, если она не получит на поле боя ряд существенных тактических поражений, не будет адекватно воспринимать какие-либо переговоры. Он это совершенно четко понимает", — заявил советник главы ОП.

Подоляк подчеркнул, что переговоры нужно будет вести, но вопрос – на каких основаниях.

"Зеленский доказывает, кстати, партнерам: если вы хотите, чтобы мы действительно сели и говорили о чем-то, то нужно сначала доказать силой, что Украина мощнее с военной точки зрения, с точки зрения стратегии и тактики и с точки зрения управления военной операцией, чем Российская Федерация. Тогда можно вести переговоры. Поэтому, безусловно, переговоры нужно будет вести. Но вопрос — на каких основаниях", — отметил Подоляк и добавил, что по состоянию на данный момент переговоры не актуальны.

Переговоры Путина и Зеленского

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер 3 августа сделал ряд скандальных заявлений о войне России против Украины. Близкий к Кремлю политик сказал, что Москва, дескать, стремится к "переговорам с Киевом".

Войну он назвал "ошибкой российского правительства", Донбасс призвал превратить в кантон, и посчитал, дескать, "абсурдным" возвращение Украиной Крыма военным путем.

Президент Владимир Зеленский подверг критике так называемый "инициативы по диалогу" со стороны России. По его словам, если бы Москва действительно стремилась к миру, она бы не стягивала войска на юг Украины.

Также глава государства подчеркнул, что вызывает отвращение ситуация, когда бывший лидер весомой страны Европы является посланником страны-террориста и призывает с ней говорить.

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