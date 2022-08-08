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"Это было не по душе Путину": посол назвал причину остановки переговоров между Украиной и РФ

8 августа 2022, 11:40

Переговорный процесс остановила РФ, начавшая наступление на Донбассе. Основным условием, на котором сошлись стороны в Стамбуле, было прекращение боевых действий.

Владимир Путин
Владимир Путин и часть российского общества была против прекращения боевых действий в Украине / Фото kremlin.ru

В конце марта после переговоров с Россией в Турции Украина надеялась на то, что удалось найти платформу для урегулирования войны. Договоренности нивелировались массовыми преступлениями российской армии в Буче, Ирпене и многих других городах. Однако на этом переговорный процесс еще не остановился. Его остановила Россия, начавшая новое наступление на Донбассе. Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар.

По его словам, Турция играла роль посредника в переговорах. Президент Реджеп Тайип Эрдоган вел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, убеждал РФ. И именно благодаря посредническим функциям турецкой стороны удалось проводить эти переговоры, сказал Боднар в интервью РБК-Украина.

"На самом деле в конце марта мы надеялись, что нашли какую-то платформу для урегулирования, и те сигналы, которые вышли после переговоров в Стамбуле, действительно отражали прогресс в переговорах. Однако эти договоренности фактически нивелировались массовыми преступлениями РФ в Буче, Ирпене и многих других городах. Хотя переговорный процесс еще не остановился. Переговорный процесс остановила Россия, начавшая новое наступление на Донбассе, поскольку основным условием – и на чем стороны сошлись в Стамбуле – было то, что прекращение боевых действий должно быть именно на основе отвода войск. Но это было не по душе как Путину, так и, если мы можем так сказать, обществу РФ, той массе, которая хочет войны, крови и в которой преступления только приветствуются", — добавил Боднар.

По его словам, если бы процесс развивался так, как он был начат в Стамбуле или как он был определен в Стамбуле, стороны могли бы прийти к мирному урегулированию. Впрочем, он сомневается, что это было бы возможно в сегодняшних условиях после всех преступлений, которые совершила Россия.

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Переговоры Украины и России

27 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова к возобновлению переговоров с Россией, когда Киев снова сможет действовать с позиции силы. Время для диалога с Москвой еще не пришло.

3 июля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал вероятность переговоров между Украиной и Россией. Он перечислил условия для начала переговоров между Киевом и Москвой.

"Немедленное прекращение огня. Вывод z-войск из Украины. Возвращение похищенных граждан. Выдача военных преступников. Механизм репараций. Признание суверенных прав Украины", - озвучил список Подоляк.

Российский политик и общественный деятель Леонид Волков считает, что президент страны-агрессора Владимир Путин вероятно начнет новый этап "спецоперации" в Украине. Это будет принуждение к перемирию, которое позволит оформить аннексию, даст паузу в несколько лет для подготовки следующего этапа войны.

В августе у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сделали новое заявление по поводу необходимости переговоров с российскими агрессорами для завершения войны в Украине.

"Международное сообщество не может покончить с войной в Украине, игнорируя Москву. Дипломатия и мир должны победить. Мы стремимся использовать отношения Турции с Россией и Украиной для достижения взаимоприемлемого решения", - сказал помощник президента Турции Фахреттин Алтун.

6 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому диктатору Владимиру Путину провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Турции.

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