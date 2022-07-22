Соглашение по "зерновому коридору": в ОП заявили, что прямой договор с РФ Киев подписывать не будет

Переговоры по экспорту зерна сегодня проходят в Стамбуле / Фото t.me/miUkraune

В пятницу, 22 июля, представители Украины прибыли в Стамбул на переговоры с Россией, Турцией и ООН об экспорте зерна и деблокаде портов Черного моря. Украинскую делегацию возглавляет министр инфраструктуры Александр Кубраков. При этом Украина не планирует подписывать прямых соглашений с РФ.

О прибытии делегации в Турцию сообщило Министерство инфраструктуры Украины. Ведомство также обнародовало фотографию со встречи с представителями ООН.

Российские СМИ сообщают, что РФ на "зерновых" переговорах будет представлять министр обороны Сергей Шойгу. Отмечается, что он уже также прибыл в Стамбул и именно он будет подписывать соглашение.

Тем временем советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не будет подписывать никаких прямых документов с Россией.

"Мы подписываем договор с Турцией и ООН и берем на себя обязательства перед ними. Россия подписывает зеркальный договор с Турцией и ООН", - написал он в в Twitter.

По словам Подоляка, российские корабли не будут сопровождать суда с зерном, а в украинских портах не будет представителей РФ. В случае провокаций будет немедленный ответ со стороны военных.

Также все суда будут проверяться общими группами в водах Турции, если возникнет такая необходимость.

Турецкое издание Yeni Safak ранее сообщило, что документ по "зерновому вопросу" будет подписан в Стамбуле 22 июля. Ожидается, что церемония состоится в 16:30. В ней будут участвовать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерреш.

Отметим, Россия вывезла из оккупированных украинских территорий как минимум 400 тысяч тонн зерна. Это более четверти всех запасов, которые находились в хранилищах регионов.

Ранее глава так называемой "власти" оккупированного Крыма Сергей Аксенов признался, что Россия ворует украинское зерно. Чиновник проговорился и заявил российским пропагандистам, что зерно сначала свозят в оккупированный Крым, откуда его РФ везет, чтобы продавать.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что мир должен знать, что "рекордный урожай" России, о котором она заявляет, – это украденное в Украине зерно.

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