Подоляк: Россия врет о "рекордном урожае" - это украденное украинское зерно

Подоляк - Россия хвастается рекордным урожаем зерна / УНИАН

Власти России заявили о "рекордном урожае в истории" из-за украденного в Украине зерна, говорится в заявлении советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

Он отметил, что Россия хвастается "рекордным урожаем" на фоне продовольственного кризиса в Африке и Азии.

"Для нас голод - это шанс", - откровенно говорят российские пропагандисты. Мир должен знать: "рекордный урожай" - это украденное у украинских фермеров зерно", - написал Подоляк.

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Он добавил, что настоящий портрет России - это убийцы, воры и палачи.

Напомним, ранее сообщалось, что США вместе с партнерами из Евросоюза вовсю работают над возможными путями вывоза зерна из Украины

Президент США Джо Байден подчеркнул, что европейские страны уже работают над строительством элеваторов на границе с Украиной.

Позднее глава так называемой "власти" оккупированного Крыма Сергей Аксенов признался, что Россия ворует украинское зерно. Чиновник проговорился и заявил российским пропагандистам, что зерно сначала свозят в оккупированный Крым, откуда его РФ везет, чтобы продавать.

В статье для издания Foreign Affairs министр иностранных дел Дмитрий Кулеба писал, что некоторые иностранные лидеры намекали или прямо предлагали Украине прекратить сопротивляться России.

Как пишет дипломат, такие предложения продиктованы тем, что они хотят получить зерно, которое сейчас заблокировано в украинских портах из-за действий российских оккупантов.

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