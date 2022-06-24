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США против российского досмотра судов Украины в Черном море - Блинкен

24 июня 2022, 22:00

США выступают против того, чтобы Россия досматривала украинские суда в Черном море, когда заработает "зерновой коридор".

Энтони Блинкен
США против российского досмотра судов Украины в Черном море / Фото Reuters

США выступают против того, чтобы Россия досматривала украинские суда в Черном море, когда заработает "зерновой коридор", говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена после министерской встречи по вопросам продовольствия в Берлине.

"Во-первых, что касается Одессы. Единственное, что мешает вывозить украинское зерно - это российская блокада порта. Когда Россия говорит о якобы готовности пропустить корабли, это создает потенциальный риск прямого нападения на Одессу", - отметил Блинкен.

По его словам, украинская сторона должна быть уверена, что Россия не атакует Одессу, пока будет открываться морской коридор.

"По какому праву и на основании какой логики Россия настаивает на досмотре украинских суверенных судов, которые выходят из украинских портов и отправляются в другие страны? Это не имеет никакого смысла", - добавил Блинкен.

Напомним, ранее сообщалось, что США вместе с партнерами из Евросоюза вовсю работают над возможными путями вывоза зерна из Украины

Президент США Джо Байден подчеркнул, что европейские страны уже работают над строительством элеваторов на границе с Украиной.

Позднее глава так называемой "власти" оккупированного Крыма Сергей Аксенов признался, что Россия ворует украинское зерно. Чиновник проговорился и заявил российским пропагандистам, что зерно сначала свозят в оккупированный Крым, откуда его РФ везет, чтобы продавать.

В статье для издания Foreign Affairs министр иностранных дел Дмитрий Кулеба писал, что некоторые иностранные лидеры намекали или прямо предлагали Украине прекратить сопротивляться России.

Как пишет дипломат, такие предложения продиктованы тем, что они хотят получить зерно, которое сейчас заблокировано в украинских портах из-за действий российских оккупантов.

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